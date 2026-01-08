Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An kêu gọi giúp đỡ người nghèo đón Tết Bính Ngọ năm 2026

Bức thư được Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An gửi tới cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân và tầng lớp Nhân dân, ngày 7/1.

Cuộc sống của nhiều hộ dân ở miền tây Nghệ An đang khó khăn. (Ảnh: Hải Chi).

Theo Bí thư Tỉnh ủy, năm 2025, tỉnh Nghệ An liên tiếp hứng chịu tới ba cơn bão lớn, gây thiệt hại nặng nề về tài sản, cơ sở hạ tầng, ước tính trên 8.900 tỷ đồng. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay góp sức đầy trách nhiệm và nghĩa tình của cộng đồng, công tác khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ nhà ở và chăm lo cho người nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả thiết thực…

Song, theo lãnh đạo tỉnh, tới nay toàn địa bàn vẫn còn hơn 80.270 hộ nghèo và cận nghèo, trên 13.000 nạn nhân chất độc da cam, gần 9.000 trẻ mồ côi và nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rất cần sự chia sẻ, chung tay giúp đỡ của toàn xã hội, nhất là trong thời điểm Tết đến, Xuân về.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, của dân tộc, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tha thiết kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm và toàn thể đồng bào trong và ngoài tỉnh bằng tình cảm và sự thấu hiểu, tiếp tục đồng hành, chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yểu thế để được đón tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026 ấm no, nghĩa tình.

Dự kiến, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức chương trình “Nghĩa tình dòng Lam – Xuân Bính Ngọ năm 2026” vào ngày 27/1 tới để tiếp nhận, kết nối và lan toả các nguồn ủng hộ, hỗ trợ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là đầu mối tiếp nhận nguồn ủng hộ, hoặc trực tiếp đến các cá nhân bằng các hình thức phù hợp.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận thay mặt lãnh đạo tỉnh trân trọng cảm ơn, tri ân những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm…

Qua 12 năm tổ chức Chương trình “Tết Vì người nghèo”, tỉnh Nghệ An đã vận động, kêu gọi hơn 873 tỷ đồng để chăm lo Tết cho hàng trăm nghìn lượt hộ nghèo.

Riêng Tết Ất Tỵ năm 2025, đã có hơn 132 tỷ đồng ủng hộ; năm 2024, tỉnh đã huy động hơn 143 tỷ đồng, tặng quà cho hơn 132.000 hộ…

Nghệ An có dân số hơn 3.8 triệu người (xếp thứ 13) cả nước với đầy đủ các loại địa hình: biển, đảo, đồng bằng, trung du và miền núi, cùng hệ sinh thái đa dạng, bản sắc văn hóa phong phú của các dân tộc.

Tác giả: Bá Thăng - CTV Hải Chi

Nguồn tin: Báo VOV