Khoai tây: Thực phẩm bình dân với những tác dụng không ngờ

Nhờ chứa nhiều vitamin nhóm B, vitamin C, kali, magie cùng tinh bột có lợi, khoai tây được đánh giá là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng.

Những tác dụng nổi bật của khoai tây đối với sức khỏe

Khoai tây giúp tăng cường quá trình trao đổi chất nhờ hàm lượng vitamin B6 dồi dào. Loại vitamin này tham gia vào quá trình chuyển hóa carbohydrate và protein, hỗ trợ cơ thể duy trì năng lượng và hoạt động ổn định.

Với lượng kali cao, khoai tây có tác dụng cân bằng natri trong cơ thể, từ đó hỗ trợ kiểm soát huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch. Đồng thời, vitamin C và B6 trong khoai tây góp phần duy trì độ đàn hồi của mạch máu, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Khoai tây cũng có lợi cho hệ tiêu hóa nhờ chứa nhiều chất xơ không hòa tan, giúp tăng nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Đặc biệt, tinh bột kháng trong khoai tây còn đóng vai trò như “thức ăn” cho lợi khuẩn đường ruột, góp phần duy trì sự cân bằng hệ vi sinh.

Ngoài ra, khoai tây cung cấp nhiều khoáng chất quan trọng như canxi, photpho, magie, sắt và kẽm - những yếu tố cần thiết cho việc hình thành và duy trì hệ xương chắc khỏe.

Các hợp chất flavonoid và carotenoid có trong khoai tây có đặc tính kháng viêm, giúp giảm viêm mạn tính, đặc biệt có lợi cho người mắc các bệnh như viêm khớp. Hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa cũng góp phần tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể trước tác động của các gốc tự do.

Nhờ chứa chất xơ và tinh bột tiêu hóa chậm, khoai tây giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ quản lý cân nặng hiệu quả nếu được chế biến đúng cách.

Không chỉ tốt cho sức khỏe bên trong, khoai tây còn có tác dụng làm đẹp da. Vitamin C trong khoai tây giúp kích thích sản xuất collagen, cải thiện độ đàn hồi của da, làm chậm quá trình lão hóa và bảo vệ da trước tác động của môi trường.

Bên cạnh đó, khoai tây chứa lutein - một chất chống oxy hóa có lợi cho mắt, giúp bảo vệ thị lực và giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng hay đục thủy tinh thể.

Khoai tây còn hỗ trợ giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và chất lượng giấc ngủ nhờ vitamin B6 và carbohydrate phức hợp, giúp cơ thể tăng sản xuất serotonin và melatonin - các hormone quan trọng liên quan đến cảm xúc và giấc ngủ.

Đặc biệt, khoai tây là nguồn tinh bột không chứa gluten, phù hợp với người bị dị ứng hoặc không dung nạp gluten, giúp cung cấp năng lượng mà không gây rối loạn tiêu hóa.

Những lưu ý khi sử dụng khoai tây

Để bảo đảm an toàn và phát huy lợi ích của khoai tây, người tiêu dùng cần chọn củ tươi, rửa sạch trước khi chế biến, không ăn khoai đã nảy mầm, vỏ xanh, dập nát hoặc thâm hỏng vì có thể chứa chất độc solanine.

Về chế biến, luộc hoặc hấp là lựa chọn lành mạnh hơn so với chiên, giúp giữ dưỡng chất và hạn chế chất béo, muối. Sử dụng khoai tây hợp lý trong khẩu phần ăn hàng ngày sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe.

