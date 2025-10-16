Nghệ An: Hủy nổ thành công quả bom nặng 340kg sót lại sau chiến tranh

Quả bom phát lộ do bờ sông bị sạt lở trong đợt mưa lũ vừa qua. (Ảnh: TRỌNG KIÊN)



Quả bom được người dân phát hiện bên bờ sông Lam (địa phận bến Phà cũ trước đây), cách cầu Đô Lương hơn 200m thuộc địa phận xóm 3 Đặng Sơn, xã Đô Lương.

Do những đợt mưa lũ vừa qua, bờ sông Lam thuộc khu vực này đã bị sạt lở mạnh nên quả bom phát lộ.

Quả bom được di chuyển đến địa điểm nổ tiêu hủy. (Ảnh: TRỌNG KIÊN)



Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Đô Lương đã cử lực lượng căng dây, khoanh vùng bảo vệ hiện trường chờ lực lượng chức năng xử lý.

Theo xác định của lực lượng công binh, đây là loại bom phá, có ký hiệu MK-82. Quả bom có đường kính 35cm, dài 155cm, nặng khoảng 340kg, còn nguyên kíp nổ, còn sót lại sau chiến tranh do Mỹ thả xuống.

Quả bom đã được di chuyển đến khu vực xóm 1 Nam Sơn, xã Đô Lương tiến hành tiêu huỷ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn