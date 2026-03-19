Sau quyết định cứng rắn của Qatar, một nước Vùng Vịnh khác tuyên bố sẽ buộc Iran ngừng tấn công

Kênh Al Jazeera của Qatar hôm 19/3 cho biết cùng ngày, Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud tuyên bố nước này Arabia sẽ sử dụng “mọi công cụ có thể – chính trị, kinh tế, ngoại giao…” để buộc các cuộc tấn công của Iran dừng lại.

Khi được hỏi liệu Saudi Arabia muốn chiến tranh kết thúc ngay hay muốn Mỹ và Israel tiếp tục làm suy yếu năng lực tên lửa của Iran, ông Faisal trả lời rằng điều ông quan tâm duy nhất là:“Các cuộc tấn công vào đất nước tôi và các quốc gia láng giềng - những nước không tham gia xung đột này - phải chấm dứt ngay. Đó là điều duy nhất tôi quan tâm”.

Ngoại trưởng Saudi Arabia nhấn mạnh rằng Iran đang tìm cách gây sức ép lên các nước láng giềng thay vì đối thoại, nhưng điều đó sẽ không hiệu quả và Saudi Arabia “sẽ không khuất phục trước áp lực. Ngược lại, áp lực này sẽ phản tác dụng… về chính trị, về đạo đức, và chắc chắn - như chúng tôi đã nói rõ - chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện hành động quân sự nếu cần thiết”.

Phát biểu với báo chí tại Riyadh, ông Faisal nhắc lại rằng Saudi Arabia bảo lưu quyền đáp trả các cuộc tấn công từ Iran, đồng thời cho biết phần niềm tin ít ỏi còn lại đối với Iran “đã hoàn toàn bị phá vỡ”.

“Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia láng giềng là có chủ đích từ trước, và những gì chúng ta đang chứng kiến hiện nay đã xác nhận điều đó”, Ngoại trưởng Saudi Arabia nói.

Ông cũng bày tỏ hy vọng Iran sẽ hiểu thông điệp, nhanh chóng điều chỉnh lại và chấm dứt các cuộc tấn công vào các nước láng giềng, cảnh báo rằng các hành động này sẽ dẫn đến hậu quả và chỉ khiến Iran ngày càng bị cô lập hơn.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X ngày 18/3/2026 gọi là cuộc tấn công của Iran vào Ras Laffan là “tàn bạo”, mô tả đây là “một bước leo thang nguy hiểm, một sự vi phạm trắng trợn chủ quyền và là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia”.

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay tối 18/3, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết đã yêu cầu các tùy viên quân sự và an ninh của Đại sứ quán Iran, cùng toàn bộ nhân viên trong các văn phòng này rời khỏi Qatar trong vòng 24 giờ.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar cho hay quyết định được đưa ra sau những lần Iran liên tiếp nhắm mục tiêu và thực hiện các hành động gây hấn nhằm vào Qatar.

Lệnh trục xuất được ban hành sau một ngày leo thang kịch tính, khi một tên lửa Iran đánh trúng Ras Laffan Industrial City - khu phức hợp rộng lớn ở Đông Bắc Doha, nơi đặt cơ sở sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới.

QatarEnergy xác nhận cuộc tấn công đã gây “thiệt hại nghiêm trọng”, tuy nhiên toàn bộ nhân sự đều an toàn và chưa ghi nhận thương vong.

Các đội phòng vệ dân sự đã được triển khai để khống chế đám cháy tại cơ sở, nơi thường sản xuất khoảng 20% nguồn cung LNG toàn cầu.

Bộ Ngoại giao Qatar khẳng định Qatar “sẽ không ngần ngại thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và an ninh”, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thực thi Nghị quyết 2817 - văn kiện lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh.

Hai diễn biến song song - một về ngoại giao và một về quân sự - đánh dấu sự rạn nứt nghiêm trọng nhất từ trước tới nay giữa hai quốc gia vốn trong nhiều thập kỷ duy trì một trong những quan hệ đối tác bền vững nhất Vùng Vịnh, được gắn kết bởi mỏ khí khổng lồ mà họ cùng chia sẻ dưới lòng biển giữa hai nước.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: baotintuc.vn