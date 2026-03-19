Sở Y tế Nghệ An tặng giấy khen 2 bác sĩ cứu người bị đ.ộ.t q.u.ỵ khi đang chơi bóng chuyền

Ngày 19/3, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thị Hoài Chung đã ký Quyết định khen thưởng của Giám đốc Sở Y tế đối với bác sĩ Trần Văn Biên – Phó Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh và bác sĩ Nguyễn Cao Việt – bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp 01, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh do có thành tích xuất sắc kịp thời cấp cứu người bệnh tại cộng đồng, góp phần giành lại sự sống, lan toả y đức.

Bác sỹ Trần Văn Biên và bác sỹ Nguyễn Cao Việt

Hành động kịp thời, chính xác của 2 bác sĩ đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, y đức và bản lĩnh nghề nghiệp, qua đó lan tỏa mạnh mẽ thông điệp người thầy thuốc không chỉ làm việc trong bệnh viện mà luôn sẵn sàng cứu người ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, cứu người không chờ điều kiện.

Theo đó, sự việc xảy ra vào chiều ngày 17/3, tại phường Vinh Hưng. Trong lúc đang bế con đi dạo gần nhà, nghe tiếng người dân hô hoán kêu cứu từ sân bóng chuyền, bác sĩ Trần Văn Biên – Phó Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh đã có mặt và nhanh chóng tiến hành ép tim ngoài lồng ngực ngay tại chỗ cho nạn nhân bị đột quỵ khi đang chơi bóng chuyền và duy trì liên tục suốt khoảng 15 phút trong lúc chờ xe cấp cứu.

Sau đó, bác sĩ Nguyễn Cao Việt (Khoa Ngoại tổng hợp 01, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh) cũng có mặt, phối hợp hỗ trợ cấp cứu. Nhờ sự nỗ lực, kịp thời và chuyên môn của các y, bác sĩ, điều kỳ diệu đã xảy ra khi bệnh nhân dần có lại mạch và nhịp thở, giành lại cơ hội sống quý giá.

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn