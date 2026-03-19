Bảng lương mới của giáo viên dự kiến từ 1/7

Với phương án tăng lương cơ sở, thu nhập của giáo viên sẽ có thay đổi đáng kể. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Chính phủ vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về mức lương cơ sở mới. Trong đó đề xuất từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở mới tăng từ 2,34 lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Mức lương này được dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Công thức tính lương như sau: Lương = Lương cơ sở x hệ số lương.

Với lương cơ sở mới, dự kiến lương giáo viên từ ngày 1/7 sẽ khoảng 5,31-17,15 triệu đồng/tháng. Mức cũ đang là 4,91-15,87 triệu đồng/tháng.

Giáo viên tiểu học, THCS và THPT hạng I sẽ nhận mức lương cao nhất từ ngày 1/7. Trong đó, người có hệ số lương 6.78 hưởng lương 17,15 triệu đồng/tháng. Giáo viên mầm non hạng III là nhóm nhận lương thấp nhất, dao động 5,31-12,37 triệu đồng/tháng (tùy bậc).

Dưới đây là bảng lương chi tiết của giáo viên khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, thầy cô có thể tham khảo.

Lưu ý, tiền lương trên là mức lương dựa trên lương cơ sở. Ngoài lương, nhà giáo còn được hưởng một số loại phụ cấp gồm phụ cấp thâm niên nhà giáo; phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy các cấp học, môn học, đối tượng dạy học và theo vùng miền công tác...

Lương cơ sở được điều chỉnh gần nhất từ 1/7/2024 với mức tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

Hiện, cả nước có khoảng 1,05 triệu giáo viên mầm non, phổ thông hưởng lương từ ngân sách. Bộ GD&ĐT nhận định lương của hầu hết giáo viên đang thấp hơn viên chức nhiều ngành khác.

Cụ thể, chỉ 12% nhà giáo được xếp lương theo 3 nhóm A1 - A2.1 - A3.1, tương đương 5,48-18,7 triệu đồng một tháng. Nhưng gần như 100% viên chức các ngành, lĩnh vực khác đang xếp lương theo 3 nhóm này.

Trong số đó, chỉ có tối đa 1,17% nhà giáo cao cấp (hạng I) được xếp thang lương cao nhất (gồm A3.1 và A3.2), trong khi ngành khác đều có tối đa 10% viên chức được xếp thang lương A3.1.

Có 88% nhà giáo đang xếp lương thấp hơn viên chức các ngành, lĩnh vực khác. Nhóm nhà giáo này có thể được hưởng hệ số lương cao nhất là 6,78; trong khi viên chức các ngành khác có thể được hưởng hệ số lương cao nhất là 8 (cao hơn gấp khoảng 1,18 lần).

Cũng theo bộ, 100% giáo viên mầm non đang xếp lương thấp nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Do đó, tháng 11/2025, khi xây dựng dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, Bộ GD&ĐT đề xuất giáo viên được hưởng thêm hệ số lương đặc thù.

Theo dự thảo nghị định, giáo viên mầm non công lập được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; giáo viên tiểu học và THCS là 1,15. Những thầy cô đang dạy học sinh khuyết tật, hòa nhập, trường nội trú có hệ số 1,2-1,3.

Hệ số lương đặc thù được tính với mức lương và không dùng để tính mức phụ cấp. Công thức tính mức lương đối với nhà giáo như sau:

Công thức tính lương giáo viên = Lương cơ sở x Hệ số lương hiện tại x Hệ số lương đặc thù.

Theo Bộ GD&ĐT, với hệ số đặc thù, tiền lương của giáo viên sẽ cao nhất trong hệ thống thang bảng lương dành cho khối hành chính sự nghiệp theo quy định trong Luật Nhà giáo.

Tác giả: Ngọc Bích

