Nghệ An: Nhiều hộ dân mòn mỏi chờ bố trí tái định cư sau lũ lịch sử

Nhiều hộ dân đang sống trong cảnh tạm bợ, mong mỏi từng ngày được bố trí đất tái định cư để ổn định cuộc sống.

Ngồi trước căn chòi tạm dựng bên sườn đồi, ông Lò Văn Tiến (62 tuổi, bản Cha Nga) vẫn chưa nguôi ám ảnh về trận lũ kinh hoàng năm ngoái. Căn nhà gỗ mà gia đình ông dành dụm nhiều năm mới dựng được đã bị dòng nước dữ cuốn trôi chỉ trong vài phút. Không chỉ mất nhà, gia đình ông còn thiệt hại nhiều tài sản, vật nuôi và ruộng nương, ước tính hơn 500 triệu đồng. “Giờ gia đình vẫn phải ở lều bạt, chỉ mong có đất để dựng lại căn nhà nhỏ, ổn định cuộc sống”, ông Tiến chia sẻ.

Cùng hoàn cảnh, chị Lương Thị Dung (39 tuổi) cho biết, trận lũ đã cuốn sạch toàn bộ nhà cửa và tài sản của gia đình. Hiện cả nhà vẫn sống trong chòi tạm, điều kiện sinh hoạt vô cùng thiếu thốn. “Mùa mưa thì dột, mùa đông thì lạnh, các con không có chỗ học hành ổn định. Chỉ mong Nhà nước sớm bố trí đất tái định cư để gia đình có mái nhà đàng hoàng”, chị nói.

Ông Lò Văn May (56 tuổi) cũng cho hay, căn nhà trước đây nằm sát bờ sông của gia đình ông đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Sau thiên tai, gia đình ông nhận được khoảng 20 triệu đồng hỗ trợ cùng một số nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, số tiền này không đủ để dựng lại nhà. “Hiện tôi đang sống tạm trên đất của bản. Chỉ mong có đất ổn định để làm lại nhà, yên tâm sinh sống”, ông May bày tỏ.

Theo ông Lương Văn Nhưn, Trưởng bản Cha Nga, toàn bản có 94 hộ thì có tới 56 hộ bị ảnh hưởng bởi trận lũ, trong đó 36 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Nhiều gia đình mất trắng tài sản, phải dựng lều tạm ven sườn đồi để sinh sống. Người dân nơi đây chủ yếu sống dựa vào nương rẫy và đánh bắt cá trên sông Nậm Nơn, nên sau lũ, cuộc sống càng thêm khó khăn.

Hiện nay, sinh hoạt của người dân trong các căn chòi tạm giữa núi rừng gặp vô vàn trở ngại. Những ngày mưa, nước dột khắp nơi, nền đất ẩm ướt gây bất tiện trong sinh hoạt. Trẻ nhỏ không có không gian học tập ổn định. Đặc biệt, bản vẫn chưa có điện lưới quốc gia, người dân chỉ sử dụng điện từ máy phát trong khoảng 2 - 3 giờ mỗi ngày. Nguồn nước sinh hoạt chủ yếu lấy từ các khe suối gần bản.

Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý (Nghệ An) cho biết trận lũ lịch sử tháng 7/2025 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, trong đó bản Cha Nga là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất. Sau lũ, nhiều khu dân cư không còn đảm bảo an toàn do nguy cơ sạt lở, vì vậy không thể bố trí người dân quay lại nơi ở cũ.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương khảo sát, tìm vị trí phù hợp để xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Trước mắt, địa phương đã tạo điều kiện cho một số hộ đăng ký dựng nhà lắp ghép theo mẫu do Bộ Công an hỗ trợ. Bên cạnh đó, nhiều hộ cũng lựa chọn phương án tự làm nhà theo phong tục, phù hợp với điều kiện sinh sống. Tuy nhiên, việc tìm quỹ đất an toàn tại khu vực miền núi gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, nhiều nơi có nguy cơ sạt lở cao, đòi hỏi phải khảo sát kỹ lưỡng.

Đối với những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, sau khi hoàn thành nhà ở, Nhà nước sẽ hỗ trợ hơn 250 triệu đồng mỗi hộ. Chính quyền địa phương đang nỗ lực phối hợp với các cấp, ngành để sớm bố trí nơi ở ổn định, giúp người dân vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn