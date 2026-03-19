Bưởi rất ngon nhưng ăn sai cách như nạp thêm 'độc dược' vào gan

Bưởi là loại quả quen thuộc, dân dã có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Bưởi là loại trái cây giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và chất xơ, thường được xem là tốt cho tim mạch và hệ miễn dịch. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu, việc ăn bưởi sai cách có thể gây ra những rủi ro đáng chú ý cho sức khỏe.

Thời điểm không nên ăn bưởi

Khi đang dùng một số loại thuốc

Một trong những cảnh báo quan trọng nhất liên quan đến bưởi là khả năng tương tác với thuốc. Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), bưởi rất giàu furanocoumarin, naringin và bergamottin. Các chất này ức chế enzyme chuyển hóa CYP3A4 trong ruột non và gan. Vì nhiều loại thuốc được chuyển hóa bởi enzyme này, nó có thể dẫn đến tăng nồng độ thuốc trong máu, do đó làm tăng nguy cơ phản ứng phụ (độc tính).

Điều đặc biệt quan trọng cần lưu ý là tác dụng ức chế chuyển hóa thuốc của nó có thể kéo dài vài giờ hoặc thậm chí 2-3 ngày, và ngay cả việc uống thuốc cách quãng cũng không thể hoàn toàn tránh được điều này.

Điều này có thể dẫn đến tăng tác dụng phụ của thuốc, gây quá liều nguy hiểm. Các nhóm thuốc dễ bị ảnh hưởng khi ăn bưởi bao gồm:

Thuốc kháng histamine (như thuốc dùng để điều trị dị ứng hoặc viêm mũi): Làm tăng nguy cơ phản ứng tim mạch bất lợi.

Thuốc điều trị huyết áp: Thuốc chẹn kênh canxi dihydropyridine, chẳng hạn Amlodipine, Felodipine và Nifedipine, gây đau đầu, đỏ mặt hoặc huyết áp thấp.

Thuốc hạ lipid máu: Thuốc ức chế HMG-CoA reductase (nhóm statin) gây đau cơ hoặc tổn thương cơ.

Các thuốc ức chế miễn dịch, chẳng hạn Cyclosporin và Tacrolimus, có thể gây ra nồng độ thuốc trong máu quá cao, dẫn đến nôn mửa, đau đầu, chóng mặt, đau bụng và thậm chí là độc tính đối với thận.

Các thuốc chống động kinh, chẳng hạn Carbamazepine, có thể làm tăng nồng độ thuốc trong máu, do đó làm tăng nguy cơ ngộ độc.

Không nên ăn bưởi khi bụng đói

Theo Business Weekly, bưởi có tính axit cao và dễ kích thích tiết axit dạ dày. Đối với những người bị trào ngược axit hoặc loét dạ dày, nên tránh ăn bưởi khi bụng đói. Nên ăn một lượng nhỏ 1-2 tiếng sau bữa ăn, và không ăn kèm các loại trái cây có tính axit cao khác (như cam và dứa) hoặc thức ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ để tránh làm trầm trọng thêm các triệu chứng khó chịu ở đường tiêu hóa.

Không ăn bưởi khi uống rượu

Bưởi chứa các hợp chất có thể tương tác với rượu. Tính axit của trái cây có thể làm tăng tác động của rượu đối với dạ dày, gây khó chịu, trào ngược axit hoặc tiêu hóa kém. Thêm vào đó, bưởi chứa furanocoumarins, những hợp chất có thể ảnh hưởng đến các enzyme trong gan chịu trách nhiệm phân giải rượu. Sự tương tác này có thể khiến tác dụng của rượu kéo dài trong máu, làm tăng nguy cơ say hoặc các tác dụng phụ khác.

Bưởi ngon bổ dưỡng nhưng không phải ai ăn cũng tốt. Ảnh: Shutterstock.

Ai không nên ăn bưởi?

Theo WebMD, bưởi rất giàu dinh dưỡng, tuy nhiên không phải ai ăn bưởi cũng tốt.

Người mắc bệnh cơ tim: Ăn bưởi có thể làm tăng nguy cơ nhịp tim bất thường. Những người mắc bệnh này nên dùng bưởi vừa phải. Ăn nhiều bưởi có thể khiến tình trạng nhịp tim không đều trở nên nặng hơn. Đừng dùng bưởi nếu bạn mắc chứng bệnh này.

Người mắc các loại ung thư: Đối với người mắc các loại ung thư nhạy cảm với hormone như ung thư vú, buồng trứng, tử cung và ung thư tuyến tiền liệt, ăn nhiều bưởi có thể làm tăng nồng độ hormone, từ đó làm khối u càng phát triển và lan rộng.

Người bị suy thận nên hạn chế: Bưởi chứa hàm lượng kali cao, không tốt cho chức năng thận khi đang bị suy yếu.

Người bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy: Bưởi có tính lạnh (hàn), ăn vào khi đang đi ngoài sẽ làm tình trạng nghiêm trọng hơn.

Phụ nữ mang thai và cho con bú nên ăn với lượng vừa phải: Bưởi chứa vitamin C và axit folic, và việc tiêu thụ ở mức độ vừa phải có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai và cho con bú vẫn nên kiểm soát hơn nữa lượng bưởi tiêu thụ. Ngoài ra, theo Y học Cổ truyền Trung Quốc, phụ nữ mang thai và cho con bú nên tránh các loại thực phẩm sống, lạnh và có tính mát như bưởi, dưa hấu và cam.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn