Thi tốt nghiệp THPT 2026 vào hai ngày 11 và 12-6

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, ngày 12-4-2026, các trường THPT phải tổ chức tập huấn quy chế thi tốt nghiệp và nghiệp vụ tổ chức thi cho cán bộ làm công tác thi.

Các trường phải rà soát, cập nhật thông tin của học sinh lớp 12 lên cơ sở dữ liệu ngành trước 17h ngày 15-4. Các sở giáo dục và đào tạo tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến từ ngày 24-4 đến 17h ngày 5-5.

Hướng dẫn cũng quy định công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT vào đúng 8h ngày 1-7. Việc xét công nhận tốt nghiệp chậm nhất vào ngày 3-7. Năm 2026, thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi sẽ rút bớt, theo đó các hội đồng thi nhận đơn phúc khảo từ ngày 1-7 đến hết ngày 5-7. Việc xét công nhận tốt nghiệp sau khi phúc khảo chậm nhất vào 23-7.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cơ bản giữ ổn định như năm 2025, chỉ có một số điều chỉnh về kỹ thuật.

Theo đó, thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT sẽ phải bắt buộc thi 4 môn gồm ngữ văn, toán và 2 môn thi lựa chọn trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, công nghệ, tin học, giáo dục kinh tế và pháp luật.

Ngoài môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố đề thi tham khảo. Nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT nằm xét tốt nghiệp THPT, là một kênh kiểm soát chất lượng giáo dục phổ thông, đồng thời sử dụng kết quả thi để xét tuyển đại học, cao đẳng - tùy theo phương án tuyển sinh của mỗi cơ sở đào tạo. Kỳ thi được giao toàn diện cho các địa phương tổ chức. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm ra đề thi chung.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026:

