Bố của Mr Pips nhờ người 'chạy' bệnh án tâm thần cho con và bị lừa tiền tỉ

Mr Pips Phó Đức Nam bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ của nhà đầu tư - Ảnh: CA

Theo kết luận điều tra vừa được Công an TP Hà Nội ban hành, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị cáo buộc chủ mưu đường dây lừa đảo hơn 1.300 tỉ, bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi của Nguyễn Đăng Quang (46 tuổi, trú tại Ninh Bình), thực hiện phi vụ lừa ông Phó Đức Thắng (bố đẻ Nam) hứa giúp "chạy" bệnh án tâm thần cho Mr Pips và chiếm đoạt tiền.

Bố của Mr Pips nhờ người "chạy" bệnh án tâm thần cho con

Theo kết luận, cuối tháng 10-2024, khi biết con trai mình là Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, ông Phó Đức Thắng đã nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn tìm thuê luật sư bào chữa, đồng thời tìm mối quan hệ để "xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh".

Đầu tháng 11-2024, ông Thắng thuê phòng khách sạn tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) để hẹn gặp Tuấn. Sau đó người cháu họ này hẹn một luật sư đến gặp bố đẻ của Mr Pips. Tại đây, ông Thắng đã trao đổi về việc con trai mình bị công an bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nhờ luật sư bào chữa.

Buổi tối cùng ngày, Tuấn và ông Thắng đi ăn với Nguyễn Đăng Quang (là anh em đồng hao với Tuấn). Trong bữa ăn, ông Thắng trao đổi muốn cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh. Quang đồng ý "có thể giúp được việc này" và cung cấp số điện thoại để liên lạc, kết luận nêu.

Số vàng liên quan vụ án Mr Pips bị cơ quan điều tra thu giữ - Ảnh: CA

Sau khi về khách sạn, ông Thắng thống nhất sẽ chuyển 7 tỉ cho Tuấn "giữ hộ" và sử dụng để lo thăm nuôi, tiếp tế cho Nam trong trại giam cũng như khắc phục hậu quả sau này. Hôm sau ông Thắng cùng Tuấn đến ngân hàng rút 7 tỉ tiền mặt và nộp vào tài khoản của bà Trần Thị Minh Lộc (mẹ vợ Tuấn, trú tại Hà Tĩnh).

Theo kết luận điều tra, trước đó Tuấn đã xin thông tin tài khoản của bà Lộc nhưng không nói rõ mục đích chuyển tiền để làm gì.

Vài ngày sau, bố đẻ của Mr Pips đến nhà của Tuấn ở TP Hà Tĩnh, cho biết cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ tài sản do Phó Đức Nam vi phạm pháp luật mà có, trong đó có một phần số tiền 7 tỉ đã chuyển cho Tuấn.

Tuấn hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay 10 tỉ đồng của bà Lộc, đồng thời nói với mẹ vợ nếu bị công an hỏi thì trình bày đây là số tiền vay mượn với ông Thắng để không bị cơ quan điều tra xác minh, thu giữ, kết luận nêu.

Hứa xin giám định tâm thần cho Mr Pips để lừa 2,5 tỉ

Theo kết luận, Nguyễn Đăng Quang đã hướng dẫn Tuấn việc làm đơn xin đi giám định tâm thần và điều trị sớm cho Mr Pips. Quang yêu cầu Tuấn chuẩn bị 100.000 USD (tương đương hơn 2,5 tỉ) để sử dụng đi "quan hệ".

Ngày 6-11-2024, Tuấn gọi cho Quang thông báo sẽ nhờ Phó Đức Anh chuyển tiền. Quang tiếp tục nhờ em gái là Nguyễn Thị Thùy Dương (trưởng phòng giao dịch một ngân hàng) đứng ra nhận tiền. Quang cũng gửi số điện thoại của em gái mình cho Đức Anh để đến phòng giao dịch của ngân hàng đưa tiền.

Hôm sau, Dương thông báo cho Quang biết đã nhận hơn 2,5 tỉ đồng từ Đức Anh. Sau đó, Quang yêu cầu em gái chuyển 1,3 tỉ đồng vào tài khoản của người khác, số còn lại gửi vào tài khoản của Quang.

Sau khi nhận tiền, Quang chuyển 2 giao dịch, mỗi giao dịch 499 triệu đồng vào tài khoản tại Công ty CP Chứng khoán FPTS để trả nợ, phần còn lại sử dụng chi tiêu cá nhân, kết luận nêu.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đăng Quang không có chức năng, nhiệm vụ để cho Phó Đức Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh. Tuy nhiên, Quang vẫn nhận hơn 2,5 tỉ và hứa hẹn xin cho Nam được đi giám định tâm thần.

Sau khi nhận tiền, Quang đã chuyển 1,3 tỉ cho một người khác và sử dụng 1,2 tỉ chi tiêu cá nhân nên không trả lại cho ông Thắng số tiền đã nhận. Cơ quan điều tra cáo buộc hành vi của Quang phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Còn Phó Đức Tuấn bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan điều tra xác định bà Trần Thị Minh Lộc không biết 7 tỉ đồng chuyển vào tài khoản là tiền do phạm tội mà có nên không đủ căn cứ xử lý.

Tương tự, công an xác định Phó Đức Anh không biết nguồn gốc số tiền được nhờ chuyển và Nguyễn Thị Thùy Dương không biết số tiền hơn 2,5 tỉ đồng được nhờ nhận hộ là tiền phạm tội nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Trước khi đường dây lừa đảo này bị triệt phá, Phó Đức Nam khá nổi tiếng trên mạng xã hội với tài khoản có tên Mr Pips. Từ năm 2018, Nam quen một người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có tên Isik Uran rồi cùng bàn bạc về việc thành lập trang web để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Sau khi đi nước ngoài học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex…, Mr Pips bắt đầu thuê văn phòng, tuyển nhân viên để lên kế hoạch lừa đảo, dẫn dụ nhà đầu tư. Nhóm của Nam lập ra nhiều công ty "ma" thực hiện rầm rộ các hoạt động quảng cáo, thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán, forex. Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận Mr Pips đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số 1.301 tỉ đồng, kết luận nêu.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: Bao Tuổi trẻ