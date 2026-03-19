Chiếc xe hơn 20 tỷ của con trai bầu Hiển

Mới đây, doanh nhân Đỗ Quang Vinh – con trai bầu Hiển đăng tải trên story cá nhân khoảnh khắc đang lái xe trên đường và bắt gặp một người bán hoa chở theo rất nhiều bó hoa cồng kềnh. Nam doanh nhân chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn: “Chỉ có ở Việt Nam: hơi nguy hiểm nhưng kute”.

Khoảnh khắc đời thường nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người theo dõi, không chỉ bởi hình ảnh người bán hoa đầy màu sắc mà còn vì một chi tiết khác xuất hiện trong khung hình.

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh đăng tải hình ảnh dễ thương khi đang ngồi trong xe ô tô. (Ảnh: chụp màn hình)

Theo tìm hiểu, chiếc xe xuất hiện trong story là Land Rover Range Rover SV 4.4 LWB, mẫu SUV siêu sang có giá trên 20 tỷ đồng tại Việt Nam. Đây được xem là một trong những phiên bản cao cấp nhất của dòng Range Rover hiện nay, nổi bật với khả năng cá nhân hóa cao cùng nhiều trang bị xa xỉ dành cho giới doanh nhân.

Chiếc xe của Đỗ Quang Vinh sử dụng động cơ V8 4.4L tăng áp kép kết hợp công nghệ hybrid nhẹ, cho công suất khoảng 615 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm. Với sức mạnh này, mẫu xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong khoảng 4,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 250 km/h. Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đi kèm hộp số tự động giúp chiếc SUV cỡ lớn vẫn giữ được khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng êm ái.

Mẫu xe của con trai bầu Hiển được xem phiên bản cao cấp của Range Rover. (Ảnh: Land Rover)



Không chỉ mạnh mẽ, chiếc xe của con trai bầu Hiển còn gây ấn tượng với khoang nội thất sang trọng. Phiên bản SV được thiết kế theo phong cách thương gia với cấu hình bốn chỗ, ghế sau có thể ngả sâu kèm bàn làm việc chỉnh điện, tủ lạnh trung tâm và màn hình giải trí riêng. Các vật liệu cao cấp như da Near-Aniline, gỗ veneer khảm thủ công và chi tiết gốm trên cần số giúp khoang cabin thêm tinh xảo.

Một điểm đặc biệt khác trên chiếc xe của Đỗ Quang Vinh là công nghệ Body and Soul, cho phép ghế ngồi rung theo nhịp nhạc từ hệ thống âm thanh Meridian cao cấp với 35 loa. Cùng với đó, hệ thống treo hiện đại giúp chiếc SUV dài và nặng vẫn vận hành êm ái trên nhiều loại địa hình khác nhau, đúng với triết lý sang trọng đặc trưng của Range Rover.

Nội thất sang trọng trên chiếc xe của nam doanh nhân Đỗ Quang Vinh. (Ảnh: Land Rover)



Việc chiếc SUV hơn 20 tỷ đồng xuất hiện trong story đời thường một lần nữa cho thấy phong cách sống của Đỗ Quang Vinh, người vốn được biết đến với bộ sưu tập xe đáng chú ý. Trước đó, con trai bầu Hiển từng nhiều lần gây chú ý khi xuất hiện cùng những mẫu xe đắt giá như Lamborghini Urus hay Mercedes-Maybach S650, cho thấy độ chịu chi không chỉ với đồng hồ mà còn với những mẫu xe sang hàng đầu.

Tác giả: Minh Đức - CTV

Nguồn tin: saostar.vn