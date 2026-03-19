Nghệ An khởi công đồng loạt 11 trường nội trú liên cấp vùng biên giai đoạn 2

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thông Thụ, Nghệ An.

Điểm cầu tại xã Thông Thụ (tỉnh Nghệ An) có các đại biểu: ông Hồ Đức Phớc - Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh uỷ; ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh, các ban, sở, ngành.

Ngoài điểm cầu tại xã Thông Thụ, Nghệ An có 10 điểm cầu tại các xã Mỹ Lý, Sơn Lâm, Nậm Cắn, Mường Típ, Tam Quang, Na Loi, Tiền Phong, Mường Xén, Châu Khê, Kim Bảng.

Lãnh đạo trung ương và đại diện tỉnh Nghệ An dự lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thông Thụ.

Niềm vui khởi công trường mới ở vùng biên

Chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đầu tư phát triển giáo dục tại các xã biên giới. Việc tiếp tục khởi công đồng loạt không chỉ nối tiếp kết quả giai đoạn trước, mà còn khẳng định quyết tâm bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh vùng biên, hướng tới phát triển nguồn nhân lực tại chỗ và củng cố khu vực biên giới một cách bền vững.

Các đại biểu dự Lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Thông Thụ, Nghệ An.

Trong đó, Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Thông Thụ (xã Thông Thụ) có tổng mức đầu tư hơn 238 tỷ đồng, trên diện tích 5ha, dự kiến xây dựng 30 lớp. Trường học mới hiện đại, khang trang sẽ tạo điều kiện học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh từ các trường trên địa bàn xã Thông Thụ và các em xã lân cận có nhu cầu.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao quà cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Thông Thụ.

Thông Thụ là xã biên giới phía tây bắc Nghệ An, với học sinh chủ yếu là con em đồng bào người Thái, Khơ Mú...

Xã biên giới Thông Thụ hiện có 5 trường phổ thông gồm 2 Trường Phổ thông DTBT THCS Thông Thụ, Đồng Văn, Trường Tiểu học Thông Thụ 1, Trường Tiểu học Thông Thụ 2 và Trường Tiểu học Đồng Văn.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Nghệ An, trường nội trú liên cấp được xây dựng, đi vào hoạt động sẽ đón học sinh của 5 trường về học tập, sinh hoạt nội trú. Riêng Trường Tiểu học Thông Thụ 1 do có học sinh ở các bản cách xa trung tâm, nên dự kiến sẽ chuyển đổi thành mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học. Qua đó đáp ứng nhu cầu giáo dục toàn diện của học sinh và phù hợp với thực tiễn địa bàn vùng cao biên giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao quà cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Thông Thụ.

Có con đang học lớp 6, bà Lương Thị Hoa - 43 tuổi, ngụ bản Mường Piệt, xã Thông Thụ bày tỏ vui mừng khi sắp tới con cháu mình sẽ được học ở trường nội trú liên cấp được đầu tư xây dựng mới.

“Nhà xa trường nên lâu nay cháu đi học rất vất vả, nhất là vào mùa mưa lũ. Nếu có trường ở nội trú thì cháu được ở lại ăn, học tại trường thuận lợi hơn”, bà Hoa nói.

Ông Bùi Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường THCS Thông Thụ - chia sẻ việc nhà nước đầu tư xây dựng trường liên cấp ở xã vùng biên với quy mô hiện đại, khang trang là niềm vui lớn của bà con dân bản và thầy trò. “Các em ở nội trú sẽ có điều kiện ăn ở, sinh hoạt và học tập tốt hơn. Giáo viên giỏi gắn bó lâu dài cùng các em, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục, văn hóa cho con em đồng bào dân tộc vùng biên giới”, ông Thành cho hay.

Đảm bảo kịp tiến độ

Thực hiện Thông báo số 81 của Bộ Chính trị về triển khai xây dựng các trường phổ thông liên cấp cho các xã biên giới, Nghệ An có 21 trường dự kiến sẽ được đầu tư xây dựng với 1.029 lớp. Trong đó, có 549 lớp ở cấp tiểu học và 480 lớp ở cấp THCS với hơn 39.000 học sinh và 1.736 giáo viên (hơn 30.000 học sinh sẽ ở nội trú). Tổng kinh phí đầu tư cho 21 trường là hơn 5.000 tỷ đồng.

Trường học mới hiện đại, khang trang sẽ tạo điều kiện học tập và sinh hoạt cho hơn 30.000 học sinh thuộc diện nội trú ở các xã biên giới Nghệ An.

Ông Phạm Văn Bắc - Phó Chủ tịch UBND xã Thông Thụ - cho biết sau khi có chủ trương xây dựng trường nội trú liên cấp, Đảng ủy, chính quyền đã họp, phân công cụ thể phối hợp với các sở, ban ngành cấp tỉnh xác định vị trí đất, triển khai mặt bằng xây trường với quyết tâm xây trường trong thời gian sớm, nhanh nhất.

Tại xã Tam Quang, sau khi có chủ trương xây dựng trường liên cấp tiểu học và THCS vùng biên giới, địa phương đã tổ chức rà soát tìm vị trí hợp lý nhất để xây dựng trường.

Trường mới sẽ được xây dựng tại bản Sơn Hà xã Tam Quang, nằm bên cạnh quốc lộ 7A thuận lợi về giao thông đi lại, khí hậu và thổ nhưỡng khá bằng phẳng, phù hợp cho xây dựng trường học liên cấp. Xã Tam Quang đang sắp xếp điều chuyển học sinh các trường học THCS Tam Quang , THCS Tam Đình, Tiểu học Tam Quang 1, Tiểu học Tam Quang 2. Sau đó quy hoạch các điểm trường còn lại để thuận lợi nhất cho công tác giáo dục trên địa bàn xã.

Lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Quang, Nghệ An.

Trước đó, năm 2025, Nghệ An đã khởi công, triển khai xây dựng 10 trường phổ thông liên cấp TH – THCS nằm trên địa bàn các xã: Nhôn Mai, Na Ngoi, Keng Đu, Môn Sơn, Bắc Lý, Tam Thái, Quế Phong, Tri Lễ, Hạnh Lâm và Anh Sơn.

Hiện, 6/10 dự án hoàn thành công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Trên công trường, không khí thi công đang diễn ra hết sức khẩn trương. Chủ đầu tư quyết liệt yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc để triển khai xây dựng.

Đến nay, công tác san nền đã đạt trên 70%, nhiều điểm cơ bản hoàn tất để chuyển sang giai đoạn đào móng, thi công đồng loạt các hạng mục. Mục tiêu cao nhất là hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 8/2026, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư trước thềm năm học mới.

Tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An liên quan đến việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, qua kiểm tra, đôn đốc, hiện tiến độ triển khai các dự án đang chậm. Bí thư Nguyễn Khắc Thận yêu cầu, dứt khoát phải hoàn thành các dự án trước tháng 9/2026. Đây là mục tiêu quan trọng, yêu cầu không bàn lùi. Chủ đầu tư và nhà thầu tận dụng tối đa thời điểm vàng để đẩy nhanh tiến độ thi công trước khi Nghệ An bước vào mùa mưa bão.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn