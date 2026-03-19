Nghệ An: Công bố danh sách người trúng cử hội đồng nhân dân tỉnh

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Khắc Thận trúng cử HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: PB

Theo thống kê, các đại biểu trúng cử được phân bổ tại nhiều đơn vị bầu cử với quy mô khác nhau. Đáng chú ý, tại nhiều đơn vị bầu cử có quy mô lớn hơn, số lượng đại biểu trúng cử tăng lên 4 - 5 người.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 6 vị Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.

Xét về cơ cấu, đội ngũ đại biểu trúng cử lần này khá đa dạng, bao gồm lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, cán bộ cấp huyện, xã và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội

Nhiều Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo chủ chốt như Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành đều tham gia trúng cử. Bên cạnh đó, tỷ lệ đại biểu nữ, cán bộ trẻ, người dân tộc thiểu số tiếp tục được bảo đảm theo định hướng cơ cấu.

Trong đó, cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể có 7 vị trúng cử gồm bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đều trúng cử.

Cùng với đó là nhiều Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh gắn với các tổ chức thành viên như Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân… góp phần bảo đảm tiếng nói đại diện của các tầng lớp nhân dân.

Độ tuổi đại biểu trải rộng từ những cán bộ sinh năm 1960 đến lớp trẻ sinh sau năm 1990, cho thấy sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Nhiều đại biểu đang giữ các vị trí chủ chốt tại cơ sở như bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND, HĐND các xã, phường, góp phần tăng tính đại diện và sát thực tiễn.

Việc công bố danh sách đại biểu trúng cử không chỉ hoàn tất một bước quan trọng trong quy trình bầu cử, mà còn tạo tiền đề để Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026–2031 sớm kiện toàn tổ chức, triển khai nhiệm vụ. Với cơ cấu hợp lý, đại diện cho nhiều lĩnh vực và địa bàn, kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.

Dánh sách 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.

1. Ông Chu Thế Huyền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Xén

2. Bà Pịt Thị Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Na Loi

3. Bà Moong Thị Yến – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Hữu Kiệm

4. Ông Lê Văn Lương – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tương Dương

5. Bà Vy Thị Bích Thủy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Na

6. Bà Lương Thị Ngọc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nga My

7. Ông Nguyễn Đình Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

8. Ông Nguyễn Hoài An – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Con Cuông

9. Ông Lương Văn Khánh – Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo

10. Bà Hoàng Thị Thu Trang – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

11. Đại tá Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh

12. Bà Nguyễn Thị Thúy An – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thành Bình Thọ

13. Bà Hoàng Thị Thanh Loan – Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

14. Ông Hoàng Quốc Việt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

15. Bà Hoàng Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

16. Bà Nguyễn Thị Tú Hương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Đồng

17. Bà Lê Thị Thúy Hằng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Kỳ

18. Ông Hồ Lê Ngọc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An

19. Ông Trịnh Thanh Hải – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

20. Ông Hoàng Văn Hiệp – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đô Lương

21. Ông Nguyễn Sỹ Hội – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

22. Bà Lục Thị Liên – Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh

23. Ông Ngọc Kim Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

24. Ông Nguyễn Quý Linh – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

25. Ông Trình Văn Nhã – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Đồng

26. Bà Nguyễn Thị Anh Hoa – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

27. Ông Hồ Văn Đàm – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

28. Ông Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

29. Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm phụ trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

30. Ông Nguyễn Xuân Đức – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam

31. Hòa thượng Thích Thọ Lạc – Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

32. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

33. Ông Nguyễn Trường Giang – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Nguyên

34. Ông Nguyễn Bằng Thắng – Trưởng Thuế tỉnh

35. Ông Trần Anh Sơn – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tổng Công ty Nông sản XNK Nghệ An

36. Ông Nguyễn Khắc Thận – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

37. Ông Phan Đức Đồng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh

38. Ông Lê Văn Giáp – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

39. Bà Hồ Thị Thùy Trang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Nghệ An

40. Ông Nguyễn Kỳ Thanh – Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

41. Bà Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh

42. Ông Phạm Tuấn Vinh – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh

43. Ông Cao Tiến Trung – Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh

44. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh, Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh

45. Ông Nguyễn Thế Thân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vinh Phú

46. Ông Dương Đình Chỉnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Lộc

47. Ông Ngô Đức Kiên – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Lò

48. Đại tá Phạm Đình Trung – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

49. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghi Lộc

50. Bà Phan Thị Thúy Vinh – Trưởng phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

51. Ông Nguyễn Như Khôi – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

52. Ông Nguyễn Viết Hưng – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

53. Bà Nguyễn Thị Phương Thúy – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn

54. Ông Trần Đình Toàn – Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

55. Bà Phan Thị An – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Thành

56. Ông Nguyễn Viết Hùng – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

57. Ông Phạm Thành Chung – Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

58. Bà Phạm Thùy Vinh – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, Tổng Biên tập Tạp chí Sông Lam

59. Bà Võ Thị Lan – Phó Ban Công tác nông dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

60. Ông Hoàng Văn Bộ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Lưu

61. Ông Bùi Thanh An – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

62. Ông Trần Minh Ngọc – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình Nghệ An

63. Ông Hà Xuân Quang – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Diễn Châu

64. Ông Hoàng Lân – Phó Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh

65. Ông Bùi Văn Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Châu

66. Ông Phạm Hồng Quang – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An

67. Ông Chu Đức Thái – Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

68. Ông Hoàng Quyền – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quỳnh Mai

69. Ông Hồ Xuân Xuyên – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quỳnh Anh

70. Ông Vũ Lê Tín – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Công đoàn phường Hoàng Mai

71. Ông Phạm Trọng Hoàng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

72. Ông Chu Anh Tuấn – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thái Hòa

73. Ông Trần Mạnh Hà – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Lộc

74. Bà Võ Thị Hồng Nhung – Phó Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

75. Ông Nguyễn Hữu Thanh – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nghĩa Thọ

76. Ông Nguyễn Văn Đệ – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

77. Ông Trần Ngọc Sơn – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

78. Ông Dương Hoàng Vũ – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳ Hợp

79. Bà Lô Thị Kim Ngân – Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh

80. Ông Bùi Việt Cường – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

81. Ông Nguyễn Thanh Hoài – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳ Châu

82. Bà Quế Thị Trâm Ngọc – Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh

83. Ông Kha Văn Tám – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

84. Ông Trương Minh Cương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quế Phong

85. Bà Lô Thị Nguyệt – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn