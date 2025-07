Hủy nổ thành công quả bom nặng khoảng 500kg sót lại sau chiến tranh ở Nghệ An

Quả bom phá còn nguyên kíp nổ, cách nhà dân khoảng 50m.



Trước đó, vào chiều 29/6, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – Vạn An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An nhận được tin báo của gia đình bà Đậu Thị Nghi trong lúc cải tạo vườn để trồng cây tại xóm 1, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An (xóm 1, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc cũ) đã phát hiện một vật thể làm bằng kim loại, có hình trụ, nghi giống quả bom.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thần Lĩnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường, tổ chức khoanh vùng và bố trí lực lượng canh gác.

Quả bom có chiều dài 2,17m, đường kính 0,4m, nặng khoảng 500kg.



Qua kiểm tra, lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định quả bom là loại bom phá, còn nguyên kíp nổ, có ký hiệu MK83, cách nhà dân khoảng 50m, rất nguy hiểm.

Quả bom có chiều dài 2,17m, đường kính 0,4m, nặng khoảng 500kg và nằm sâu cách mặt đất khoảng 3,5m, được nhận định là bom còn sót lại sau chiến tranh.

Sau khi vô hiệu hóa kíp nổ, quả bom đã được di chuyển đến một khu vực núi hẻo lánh thuộc xã Thần Lĩnh để hủy nổ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, trang bị và phương tiện.

