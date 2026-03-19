Giám thị gian lận nhắc bài thí sinh, phát tán đề thi VioEdu

Vòng thi VioEdu cấp khu vực (cấp xã, phường) tại Hà Nội diễn ra vào ngày 18-20/3. Theo ban tổ chức, ở ngày thi đầu tiên, trong khi phần lớn nhà trường phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc để tạo nên một sân chơi minh bạch thì tại một số phòng thi, quá trình giám sát trực tuyến ghi nhận nhiều hình ảnh vi phạm "rất đáng buồn".

Một số hành vi gian lận được phát hiện bao gồm: Cố tình đặt camera sai vị trí, tạo góc khuất để can thiệp bài thi; chụp, sao chép, phát tán trái phép đề thi, mã ca thi; giám thị ra vào khu vực thi, nhắc bài, hỗ trợ học sinh làm bài và nhiều hành vi gian lận khác.

Các hành vi gian lận của học sinh, giám thị được ban tổ chức ghi lại. Ảnh: BTC.

Theo ban tổ chức cuộc thi, điều này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng của một kỳ thi, mà còn làm tổn thương niềm tin của các em học sinh vào sự công bằng, cũng như sự tự tin vào năng lực thực sự của các em.

Ban tổ chức khi thực hiện giám sát online đã có đầy đủ bằng chứng và cơ sở để ra quyết định hủy toàn bộ kết quả thi của các ca thi/phòng thi vi phạm và thông báo tới các đơn vị.

Sau khi các ca thi đã kết thúc, công tác rà soát hệ thống video giám sát vẫn sẽ được thực hiện kỹ lưỡng để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm còn sót lại, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho mọi thí sinh.

Ban tổ chức khẳng định sẽ không nhân nhượng trước bất kỳ hành vi vi phạm quy chế nào nhằm bảo vệ tuyệt đối tính công bằng của sân chơi.

"Đề nghị các nhà trường trên toàn quốc nghiêm túc phối hợp, minh bạch và khách quan trong tổ chức kỳ thi để các em học sinh có sân chơi công bằng, hiệu quả", ban tổ chức thông báo.

Đấu trường VioEdu (trước đây là Đấu trường Toán học VioEdu) là sân chơi kiến thức trực tuyến miễn phí dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 toàn quốc. Cuộc thi góp phần giúp học sinh củng cố, nâng cao kiến ​​thức toàn diện các môn học.

Toàn bộ quá trình làm bài của thí sinh được giám sát trực tuyến, kết hợp với giám thị tại chỗ để đảm bảo các ca thi diễn ra trọn vẹn và minh bạch. Sau vòng thi khu vực, những học sinh đạt kết quả xuất sắc sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng cấp tỉnh, thành phố và toàn quốc.

Tác giả: Ngọc Bích

