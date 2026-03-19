Từ tre nứa dựng nên kỳ tích: Khán đài 2 tầng 2.000 chỗ khiến ai cũng muốn đến xem

Khi tre dựng thành "khán đài cảm xúc"

Giữa sắc đỏ rực của mùa hoa gạo tháng Ba, dòng người đổ về xã Nhân Hoà (Nghệ An) không chỉ để trẩy hội. Họ đến để bước lên một khán đài bằng tre, ngồi giữa hàng nghìn người xa lạ và cùng hòa vào bầu không khí sôi động hiếm thấy nơi miền quê vùng cao.

Sân bóng chuyền vì thế không còn đơn thuần là nơi thi đấu, mà trở thành không gian kết nối cảm xúc cộng đồng. Toàn bộ khán đài được dựng từ hơn 700 cây tre, có sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi, chia thành hai tầng rõ rệt.

Trong đó, khu vực phía dưới khoảng 500 chỗ, còn tầng trên – phần tạo ấn tượng thị giác mạnh nhất có tới 1.500 chỗ, được kết hoàn toàn từ tre, nứa. Hệ thống 12 cầu thang bố trí xung quanh giúp khán giả di chuyển thuận tiện, tạo nên một kết cấu vừa chắc chắn, vừa độc đáo.

Sân vận động tre 2.000 chỗ ngồi nổi bật giữa không gian làng quê, trở thành điểm nhấn của lễ hội năm nay. Sân đang được kiểm tra và hoàn tất nhưng khâu cuối cùng để chuẩn bị cho ngày khai hội sẽ diễn ra vào 19/3.

Ít ai biết, sân vận động này được dựng lên sau khi sân cũ bị lũ cuốn trôi. Thay vì lựa chọn vật liệu hiện đại, địa phương quyết định tận dụng tre, nứa sẵn có. Những nghệ nhân người Thái trên địa bàn đã trực tiếp thiết kế, lắp ghép, biến những vật liệu quen thuộc thành một công trình có sức hút đặc biệt.

Trong bối cảnh nhiều lễ hội ngày càng được tổ chức quy mô, hiện đại, câu chuyện của lễ hội Hoa Gạo Nhân Hoà cho thấy một hướng đi khác. Không cần đầu tư hoành tráng, chỉ với tre, nứa và sự sáng tạo, địa phương vẫn có thể tạo nên sức hút riêng.

Hệ thống ghế ngồi bằng tre được bố trí theo dạng bậc, tạo tầm nhìn rộng cho khán giả theo dõi các trận đấu.

Mái che bằng tranh tre kết hợp với hệ thống cờ tạo điểm nhấn độc đáo cho khu vực khán đài chính.

Cận cảnh các thanh tre được liên kết thủ công, thể hiện sự khéo léo của các nghệ nhân địa phương.

Phần móng và hệ trụ bê tông nâng đỡ toàn bộ khán đài, trong khi các hạng mục phía trên được hoàn thiện bằng vật liệu tre, nứa.

Ông Nguyễn Văn Quế, Phó Trưởng ban tổ chức lễ hội Hoa Gạo cho biết, công trình được xây dựng từ hơn 700 cây tre, kết hợp hệ trụ bê tông để đảm bảo độ chắc chắn. "Khi đang xây dựng cũng như bao công trình khác, nhưng khi hoàn thành, thấy đẹp và độc đáo nên rất nhiều người đã tìm đến tham quan, hỏi han", ông Quế chia sẻ.

Theo ông Quế, thực tế sân có sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi, thay vì 1.000 chỗ như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Không gian khán đài được chia thành hai khu vực, trong đó tầng dưới khoảng 500 chỗ, tầng trên khoảng 1.500 chỗ, được làm chủ yếu bằng tre, nứa.

Điểm khác biệt của sân vận động này là hai khu vực khán đài được tách biệt rõ ràng. Để lên tầng trên, khán giả phải di chuyển qua hệ thống 12 cầu thang bố trí xung quanh sân.

"Phần khán đài A cũng được thiết kế mái che như các sân vận động thông thường, nhưng vật liệu sử dụng vẫn là tranh tre, nứa, tạo nên vẻ đẹp rất riêng", ông Quế thông tin thêm.

Dù quy mô lớn, công trình vẫn giữ được sự hài hoà với cảnh quan xung quanh. Mái che bằng tranh tre, những hàng ghế mộc mạc, phía xa là dòng sông Lam xanh ngắt và những tán hoa gạo đỏ rực… tất cả tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa giàu tính trải nghiệm.

Hoa gạo nở, lễ hội gọi tên – sức hút từ những điều mộc mạc

Lễ hội Hoa Gạo là hoạt động thường niên của địa phương, trước đây được tổ chức tại xã Tam Sơn (cũ), nay thuộc xã Nhân Hoà. Theo Ban tổ chức, lễ hội không chỉ là dịp sinh hoạt văn hoá cộng đồng mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách.

"Chương trình lễ hội năm nay khá đa dạng, trong đó bóng chuyền nam, nữ là nội dung thu hút đông đảo người dân và du khách. Nhiều vận động viên có chất lượng chuyên môn tốt tham gia thi đấu, tạo nên không khí sôi động", ông Quế cho biết.

Thông báo về Lễ hội Hoa gạo xã Nhân Hoà, tỉnh Nghệ An năm 2026.

Khuôn viên lễ hội được bố trí cảnh quan xanh, với các lối đi uốn lượn và vườn hoa tạo không gian trải nghiệm cho du khách.

Lối vào khu vực lễ hội rực rỡ cờ hoa, mang đậm không khí truyền thống vùng quê Nghệ An.

Lễ hội Hoa Gạo Nhân Hoà năm nay diễn ra từ ngày 19 đến 22/3, với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao và giải trí. Trong đó, bóng chuyền tiếp tục là nội dung thu hút đông đảo người tham gia và cổ vũ.

Điểm đặc biệt là khoảng cách giữa khán giả và sân đấu gần như được xoá bỏ. Từ khán đài tre, người xem có thể theo dõi từng pha bóng ở cự ly gần, hoà mình vào không khí cổ vũ cuồng nhiệt. Chính điều này khiến trải nghiệm tại đây khác biệt so với nhiều giải đấu thông thường.

Bên cạnh thể thao, lễ hội còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như thi người đẹp Hoa Gạo, chương trình nghệ thuật đêm bế mạc và các hoạt động văn hoá cộng đồng. Không gian tổ chức rộng hơn 7 ha, nằm bên tả ngạn sông Lam, đủ sức đón hàng nghìn du khách.

Từ góc nhìn người dân, sức hút của lễ hội những năm gần đây ngày càng rõ nét. Anh Nguyễn Văn Đức (trú tại xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An) cho biết gia đình anh sống gần khu vực tổ chức lễ hội nên có thể cảm nhận rõ lượng người đổ về mỗi dịp này.

"Những năm trước, vào ngày cao điểm, có khi phải mất hàng giờ mới di chuyển được qua khu vực lễ hội. Năm nay, với sức hút từ sân vận động tre, lượng khách chắc sẽ còn tăng mạnh hơn", anh Đức chia sẻ.

Tuy nhiên, điều giữ chân du khách không chỉ nằm ở quy mô hay sự mới lạ, mà ở cảm giác gần gũi. Từ cách tổ chức, không gian đến các hoạt động, tất cả đều mang đậm dấu ấn của một lễ hội cộng đồng, nơi người dân và du khách dễ dàng hoà vào nhau.

Sân vận động tre vì thế không chỉ là một công trình phục vụ lễ hội. Nó là cách người dân địa phương tạo nên điểm nhấn riêng, từ những vật liệu quen thuộc và cách làm giản dị.

Trong bối cảnh nhiều lễ hội ngày càng được tổ chức quy mô, hiện đại, câu chuyện của lễ hội Hoa Gạo Nhân Hoà cho thấy một hướng đi khác. Không cần đầu tư hoành tráng, chỉ với tre, nứa và sự sáng tạo, địa phương vẫn có thể tạo nên sức hút riêng.

Khi mùa hoa gạo nở rực, dòng người đổ về ngày một đông, "đấu trường tre" không chỉ là nơi diễn ra các trận bóng, mà còn trở thành biểu tượng mới của lễ hội – nơi lưu giữ tinh thần cộng đồng và nét đẹp văn hoá của vùng đất bên sông Lam.

Tác giả: Loan Nguyễn – Hồ Phương

