Kỳ án giết người, cướp của 45 năm trước ở Bình Thuận: Lâm Đồng đôn đốc giải quyết khiếu nại

Ông Đỗ Thanh An là con trai nạn nhân trong vụ án

Công văn có nội dung cho biết Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu Viện KSND tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng thống nhất phương án xử lý, có văn bản thông tin tiến độ và kết quả giải quyết đến người khiếu nại.

Đây là vụ việc mà Tuổi Trẻ nhiều lần thông tin. Trước đó, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng từng có báo cáo cho biết vụ án nêu trên xảy ra ngày 31-7-1980 tại Bình Thuận (nay thuộc Lâm Đồng). Nạn nhân là bà Phan Thị Khanh, bị sát hại dã man để cướp vàng.

Sau nhiều năm gia đình nạn nhân kiên trì khiếu nại, các cơ quan chức năng đã xác minh được nghi phạm Trương Đình Khôi thực chất chính là người mang tên Lê Minh Sơn.

Kết quả giám định dấu vân tay trên hai giấy chứng minh nhân dân mang tên Lê Minh Sơn và Trương Đình Khôi là một. Đáng chú ý, nội dung này vốn đã được Công an Bình Thuận cũ xác minh từ năm 1997.

Trong quá trình lẩn trốn, Trương Đình Khôi (còn gọi là Trương Đình Chi) đã làm giả giấy tờ, thay tên đổi họ cho bản thân và cả gia đình để cư trú tại nhiều địa phương như Gia Lai, Quy Nhơn và hiện nay ông này ngụ tại Đồng Nai.

Dù Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an Bình Thuận cũ đã phát hiện được nghi can vào tháng 11-2021, nhưng sau đó vụ án bị đình chỉ điều tra với lý do đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại buổi tiếp công dân ngày 15-12-2025, ông Đỗ Thanh An tiếp tục đề nghị Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh Lâm Đồng phục hồi điều tra vụ án nêu trên. Ông An cho rằng nghi can Trương Đình Khôi đã làm giả giấy tờ, thay tên đổi họ thành Lê Minh Sơn để lẩn tránh pháp luật suốt nhiều năm qua.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Phan Trung Hoài - Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, người hỗ trợ pháp lý cho ông Đỗ Thanh An - phân tích việc cơ quan điều tra ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án là mâu thuẫn với quyết định phục hồi điều tra ngày 16-11-2021. Bởi lẽ việc phục hồi điều tra chỉ được thực hiện khi vụ án còn thời hiệu.

Luật sư Hoài nhấn mạnh hành vi làm giả và sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả mang tên Lê Minh Sơn để lừa dối cơ quan nhà nước là tội phạm mới, có tính chất kéo dài. "Hành vi này không chỉ là trốn tránh sự trừng phạt mà còn có dấu hiệu của tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tội phạm chỉ chấm dứt khi bị phát hiện hoặc người phạm tội tự thú", luật sư phân tích.

Theo quan điểm của luật sư, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội "giết người, cướp tài sản" trong trường hợp này cần được tính lại kể từ ngày nghi can được các cơ quan chức năng phát hiện (năm 2021) thay vì tính từ thời điểm gây án năm 1980.

Việc làm rõ hành vi phạm tội mới này là căn cứ quan trọng để phục hồi điều tra, xử lý nghiêm người phạm tội sau gần nửa thế kỷ.

Tác giả: Mai Vinh

Nguồn tin: tuoitre.vn