Xác minh clip nhóm người ngồi ăn uống sau xe bán tải đang chạy

Nhóm nam thanh niên ngồi phía sau thùng xe đang chạy để ăn uống - Ảnh cắt từ clip

Ngày 19-3, mạng xã hội đang lan truyền các đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người ngồi trên thùng sau xe bán tải, bày bàn ghế rồi ngồi ăn uống khi xe này đang chạy trên đường Hậu Giang (phường Bình Tây, TP.HCM).

Theo tìm hiểu, clip do tài khoản Facebook H.N.B.T. đăng tải vào các ngày 5-2 và 7-2. Clip miêu tả 3 nam thanh niên ngồi trên thùng xe bán tải dừng trước một tiệm hủ tiếu trên đường Hậu Giang rồi vào mua.

Sau đó cả nhóm mang chén, đũa quay lại xe, đặt bàn ghế trên thùng xe rồi ngồi ăn uống trong lúc xe đang chạy. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tiếp nhận phản ánh từ người dân, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, mời những người liên quan lên làm việc.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không ngồi, nằm, hoặc tổ chức ăn uống trên thùng xe khi xe đang chạy, đặc biệt là các loại xe không được thiết kế để chở người phía sau.

Tác giả: Minh Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ