Nghệ An bầu đủ 85 đại biểu HĐND tỉnh, bầu 2.910/2.911 đại biểu HĐND cấp xã

Theo báo cáo, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành bầu đủ 100% đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh. Cụ thể, toàn tỉnh bầu đủ 16/16 đại biểu Quốc hội (đạt 100%), 85/85 đại biểu HĐND tỉnh (đạt 100%) và 2.910/2.911 đại biểu HĐND cấp xã (đạt 99,96%).

Người dân tại Nghệ An tham gia bỏ phiếu tại một điểm bầu cử

Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, chu đáo, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp, tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,86%. Không có đơn vị nào phải tổ chức bầu cử lại hoặc bầu cử thêm do tỉ lệ đi bầu thấp hay bầu không đủ số lượng tối thiểu.

Đây là kỳ bầu cử tỉnh Nghệ An có tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất so với các nhiệm kỳ gần đây (nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 97,67%, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 98,93%).

Tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu tại 3.116 khu vực bầu cử thuộc 130 xã, phường đạt bình quân 99,86%, tương ứng 2.339.786/2.343.017 cử tri đi bầu. Đáng chú ý, có 2.911 khu vực bầu cử đạt tỉ lệ 100% cử tri tham gia, trong đó 83/130 xã, phường có 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Được biết, công tác chuẩn bị bầu cử tại Nghệ An được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, từ bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ bầu cử đến công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia. Việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được thực hiện kịp thời, đúng quy định. An ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử được giữ vững, không để xảy ra tình huống phức tạp.

Đánh giá về kết quả bầu cử, ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, khẳng định cuộc bầu cử trên địa bàn đã diễn ra rất thành công, thể hiện sự đồng thuận cao của cử tri và nhân dân. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong điều kiện địa bàn rộng, dân số đông, nhiều vùng đặc thù và yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao động