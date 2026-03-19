UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các địa phương có dự án đi qua.

Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy có tổng chiều dài 60 km; điểm đầu Km0+000 giao với đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc địa phận xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Dự án qua địa phận 09 xã, gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng.

Dự án có quy mô đầu tư 04 làn xe hoàn chỉnh; các cầu trên tuyến 06 làn xe; các vị trí đào sâu, đắp cao quy mô nền đường 06 làn xe hoàn chỉnh; giải phóng mặt bằng trong phạm vi 06 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 23.940,34 tỷ đồng; dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn năm 2025 - 2029. Dự án được phân chia 10 dự án thành phần.

Hiện 9/9 địa phương đã phê duyệt trích lục, trích đo đạt 100%; đã hoàn thành lựa chọn địa điểm khu tái định cư. Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát các công trình đường điện bị ảnh hưởng; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh phương án di dời. Hiện nay báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần chưa phê duyệt nên nguy cơ chậm tiến độ giải phóng mặt bằng theo các mốc thời gian đã giao, đặc biệt là công tác xây dựng hạ tầng khu tái định cư.

Chủ tịch UBND xã Vạn An Vương Hồng Thái đề nghị Sở Tài chính phối hợp với các Sở: Xây dựng, Công thương sớm có văn bản hướng dẫn UBND xã về việc thực hiện giải phóng mặt bằng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Điện cao thế, trung hạ thế, viễn thông và công trình giao thông thủy lợi

Phó Chủ tịch UBND xã Kim Bảng Đặng Văn Tuấn đề nghị sớm hoàn thiện Bản đồ hướng tuyến sau khi đã điều chỉnh tại nút giao đường Hồ Chí Minh và tiến hành công khai bản đồ hướng tuyến để UBND xã có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân và đảm bảo tiến độ đề ra

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Đức An đề nghị các địa phương sớm trình báo cáo nghiên cứu khả thi để Sở xem xét, phê duyệt

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Quang Huy trả lời các kiến nghị liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng

Tại cuộc họp, lãnh đạo các xã đã báo cáo cụ thể tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án thành phần trên địa bàn; các xã đều đang nỗ lực để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo các mốc thời gian được giao. Đồng thời các xã cũng đã nêu lên các khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kết luận

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các Sở, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, một số ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Để đảm bảo tiến độ đề ra, khởi công dự án vào ngày 30/4/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hệ thống chính trị các xã phải tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; đối với các nhiệm vụ được giao còn thực hiện chậm đề nghị phải đẩy nhanh tiến độ để trình các Sở, ngành phê duyệt. Các Sở, ngành phối hợp với các địa phương để hoàn thành phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Bên cạnh đó, các địa phương phải hoàn thành việc kiểm kê đất nông nghiệp, lâm nghiệp; hoàn thành việc áp giá chi trả đất lâm nghiệp, nông nghiệp theo tiến độ đã đề ra. Song hành với đó, các địa phương phải tập trung xây dựng các khu tái định cư; tiến hành kiểm kê, kiểm đếm, áp giá và tiến hành di dời mồ mả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng thành lập Tổ công tác để hỗ trợ, hướng dẫn các xã hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi; phối hợp với các Sở, ngành hoàn thành việc thẩm định phê duyệt các Báo cáo nghiên cứu khả thi đã trình; hướng dẫn các xã trong việc xây dựng các khu tái định cư. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Sở Công thương phối hợp với các xã trong việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; tham mưu, đề xuất các mỏ nguyên vật liệu phục vụ các dự án thành phần.

Ban Quản lý dự án công trình giao thông cung cấp sơ đồ mỏ vật liệu phục vụ dự án để các xã tham khảo trong xây dựng các khu tái định cư. Hàng tuần, Ban lập báo cáo kết quả công tác giải phóng bằng các xã. Rà soát lại các vấn đề xã đang kiến nghị về đường gom, mương thoát nước để giảm thiểu các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công…

Ngày 11/3/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về việc triển khai Nghị quyết số 255/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định; tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định của pháp luật. Đối với công tác lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Dự án, các gói thầu thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trình tự, thủ tục chỉ định thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp Giấy phép môi trường… UBND tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình đối với các dự án thành phần; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà nước. Trong quá trình tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự án, tiếp tục nghiên cứu rút ngắn thời gian thực hiện và rà soát sơ bộ tổng mức đầu tư đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 255/2025/QH15, bảo đảm phù hợp với quy mô, phạm vi đầu tư, điều kiện thực tế, tương tự các dự án đường bộ cao tốc đã triển khai và tuân thủ quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục rà soát, đánh giá tính hợp lý của phương án phân chia các Dự án thành phần, đảm bảo tuân thủ quy định…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn