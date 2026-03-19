Nữ sinh viên bị lừa 800 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả danh công an

Ngày 19/3, Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội mới tiếp nhận trình báo của một nữ sinh viên về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.

Theo Công an TP. Hà Nội, vào ngày ngày 11/3/2026, chị N. (SN 2006; trú tại: Hà Nội) có nhận cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an, đe dọa chị có liên quan đến một vụ án kinh tế, rửa tiền xuyên quốc gia.

Đối tượng yêu cầu chị chuyển tiền để chứng minh nguồn tài chính, đồng thời hướng dẫn chị nói dối gia đình cần tiền đi du học để bố mẹ chuyển tiền cho. Sau đó, chị N đã chuyển hơn 800 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.

Qua đây, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đặc biệt là các học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

