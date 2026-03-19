Nỗi buồn của mẹ già có con trai trượt dài trên con đường tội lỗi

Lấn sâu vào con đường tội lỗi

Ngày 19/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Quyết, SN 1989, trú tại xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Bà P.T.T., SN 1959, mẹ của Quyết cùng người thân có mặt từ sáng sớm để tham dự phiên toà. Quyết sinh ra trong một gia đình ở vùng núi Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Sau khi học hết cấp 3, nam thanh niên này làm đủ thứ nghề để mưu sinh. 23 tuổi, Nguyễn Ngọc Quyết vấp "cú ngã" đầu đời khi phạm tội Cướp tài sản. Nam thanh niên này bị TAND huyện Quỳ Châu cũ tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù. Năm 2016, Quyết mãn hạn tù trở về với gia đình.

Thời gian sau đó, người đàn ông này lập gia đình và có 2 đứa con ngoan ngoãn. Quyết mở tiệm làm nghề dịch vụ ở địa phương. Tưởng rằng, sau cú vấp ngã đó, Quyết sẽ tu tâm làm ăn chân chính cùng vợ nuôi con. Bố mẹ cũng kỳ vọng sau này con trai út sẽ là chỗ dựa vững chắc khi về già. Nhưng không, Quyết ập vào ma tuý, rồi cuốn theo vòng xoáy tội lỗi.

Bị cáo Quyết thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, do làm ăn thua lỗ, Quyết nhiều lần tâm sự với một đối tượng người Lào, thường gọi nhau là Xiều (ý là bạn tốt, bạn thân).

Xiều rủ Quyết vận chuyển ma túy, mỗi chuyến sẽ nhận từ 1.500 đến 2.000 USD tiền công. Nghe mức tiền công cao, Quyết đồng ý nên người Lào đưa điện thoại, sim để liên lạc với người đưa ma túy và khách nhận "hàng".

Đến ngày 19/5/2019, Xiều chỉ đạo Quyết đến khu vực biên giới gần cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) để nhận ma túy. Trước khi đi, người đàn ông này cầm theo va li, bỏ quần áo cũ vào. Khi đi đến đoạn đường được điểm chỉ bằng lá chuối, Quyết đi xuống, lấy bỏ 18 bánh heroin bỏ vào va li.

Tối cùng ngày, Quyết chở ma túy ra Hà Nội để giao cho khách. Trước khi đi Quyết rủ thêm người quen với lý do cùng đi chơi.

Khi người đàn ông này lái xe trên đường Lê Nin, Tp.Vinh (cũ) thì bị tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động yêu cầu dừng xe. Tổ công tác đưa va li xuống bên đường để mở kiểm tra thì Quyết lừa đó là đồ của vợ, không biết mật khẩu và xin gọi điện cho vợ hỏi mật khẩu. Lợi dụng tổ công tác không để ý, Quyết lên xe phóng tháo chạy, bỏ lại ma túy.

Khi đến địa phận tỉnh Quảng Bình (cũ), Quyết bỏ lại ô tô rồi bắt xe khách vào tỉnh Kon Tum, thuê người dẫn sang Lào bằng đường tiểu ngạch. Tại đây, Quyết làm nhiều nghề từ trồng cỏ voi cho bò, trồng sắn, chặt cây keo, làm thuê vườn…. Đến ngày 22/10/2025, Quyết bị công an bắt tại Lào theo quyết định truy nã.

Nỗi buồn của mẹ già

Sau nhiều năm trốn nã, cuối cùng Quyết cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai vì nợ nần nên đã nhận lời vận chuyển thuê ma túy của đối tượng Lào không rõ nhân thân, lai lịch. Sau khi trốn nã sang Lào, bị cáo làm nhiều nghề để sinh sống. Quá trình bỏ trốn, đối tượng này không dám về Việt Nam cho đến khi bị công an bắt.

Trước giờ nghị án, bị cáo được nói lời sau cùng. "Bây giờ bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là sai trái. Bị cáo rất hối hận về hành vi mình gây ra. Bị cáo rất có lỗi bố mẹ và người thân. Mong HĐXX cho bị cáo một cơ hội để sớm về chăm sóc hai đứa con nhỏ và phụng dưỡng mẹ già", bị cáo Quyết nghẹn giọng nói.

Bà T. cùng người thân chạy theo để gửi đồ quê cho con trai.

Nghe con phải đối mặt với mức án vô thời hạn, bà T. bưng mặt khóc nức nở. Giờ nghị án, người phụ nữ này bước lên gần con như muốn nhắn nhủ điều gì đó. Tuy nhiên, có lẽ do quá xúc động nên bà không thể nói thành lời. Ánh mắt của bà hiện rõ nỗi thất vọng và bất lực.

Nhìn thấy mẹ khóc, đôi mắt của nam bị cáo cũng đỏ hoe. Quyết quay mặt lại dặn dò mẹ và người thân giữ gìn sức khoẻ và đừng lo cho mình. Giờ phút trùng phùng ngắn ngủi tại toà nhưng ai cũng đẫm nước mắt.

Quá trình nghị án, HĐXX nhận định, bị cáo phạm tội rất nghiêm trọng, chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Quyết bản án chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nghe mức án của con, nỗi đau như giằng xe tâm can người mẹ. Kết thúc phiên toà, bà Q. cùng người thân vội vàng mang một túi đồ quê chạy theo gửi cho con trai. Tuy nhiên, theo quy định, bà không được gửi mà phải ký gửi ở trại tạm giam. Nhìn bóng con dần khuất, người phụ nữ cầm túi đồ lê từng bước chân nặng trĩu ra xe về. Với bản án này, liệu Quyết có kịp về để chăm sóc mẹ già, con thơ?

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn