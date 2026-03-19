Philippines thành đội duy nhất ở Đông Nam Á đi World Cup nữ

Hai bàn thắng trong hiệp hai của Angela Beard và Jaclyn Sawicki đã giúp đại diện Đông Nam Á, Philippines vượt qua đối thủ để góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tổ chức tại Brazil. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Philippines giành quyền dự World Cup nữ, trong khi Uzbekistan vẫn còn cơ hội tranh vé vớt thông qua vòng play-off liên lục địa .

Ở trận đấu sáng 19-3, Philippines đã chủ động gây sức ép ngay từ đầu trận đấu. Dù vậy, hiệp 1 chỉ có một cơ hội đáng chú ý nhất là pha đi bóng kỹ thuật của Sara Eggesvik trước khi dứt điểm chệch cột dọc.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai,từ đường chuyền chuẩn xác của Jael-Marie Guy, Beard tung cú vô lê đưa bóng dội xà ngang rồi bay vào lưới, mở tỉ số cho Philippines ở phút 47 . Chỉ 5 phút sau, Guy tiếp tục tỏa sáng với pha tạt bóng chuẩn xác để Sawicki đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0.

Bị dẫn trước hai bàn, Uzbekistan tỏ ra choáng váng và không thể tạo ra sự đáp trả đáng kể. Philippines kiểm soát thế trận và bảo toàn chiến thắng đến hết trận, qua đó chính thức giành vé dự FIFA Women's World Cup 2027. Đây cũng là tấm vé thứ 5 của châu Á góp mặt ngày hội này.

Với kết quả này, Philippines trở thành đại diện Đông Nam Á duy nhất góp mặt tại VCK World Cup nữ 2027. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam dừng bước từ vòng bảng Asian Cup nữ 2026, còn Thái Lan không thể giành vé tham dự giải đấu châu lục.

Trận play-off còn lại của giải nữ châu Á là màn đọ sức nữ Triều Tiên và Đài Bắc Trung Hoa sẽ diễn ra lúc 16 giờ hôm nay.

Tác giả: Quốc An

