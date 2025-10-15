Phát hiện quả bom chưa nổ gần cầu ở Nghệ An

Vào lúc 14h30 ngày 14/10, người dân xóm 3 Đặng Sơn, xã Đô Lương, đã phát hiện 1 quả bom chưa nổ nằm ở phía bên phải bờ sông Lam (địa phận bến Phà cũ trước đây), cách cầu Đô Lương hơn 200m.

Vị trí quả bom được phát hiện. Ảnh: Ngọc Phương.

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ vừa qua, khu vực bờ sông Lam đoạn qua xã Đô Lương đã bị sạt lở sâu vào bờ hơn 50m, với độ sâu từ mặt bằng bờ sông là 6m, làm phát lộ quả bom. Quả bom có kích thước lớn vơi chiều dài khoảng cộng 2,2m, trong đó phần thân chính là 1,6m, đuôi cánh quạt 0,6m và đường kính thân 0,3m.

Sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Quân sự xã Đô Lương đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường, căng dây khoanh vùng bảo vệ, chờ lực lượng chức năng đến xử lý. Đồng thời, Ban chỉ huy cũng đã phối hợp với Chính quyền xóm 3 thông báo cho các hộ làng chài đang sinh sống trong khu vực lân cận di chuyển đến vị trí an toàn.

Người dân địa phương cho biết, khu vực này từng là mục tiêu bị máy bay Mỹ thả bom vào năm 1968. Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ tiến hành di dời quả bom chưa nổ này ngay trong ngày mai (15/10).

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV