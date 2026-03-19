Du khách nước ngoài bỏ chạy hơn 70km thì bị bắt sau khi đâm Công an đang làm nhiệm vụ

Sáng ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ một du khách nước ngoài để điều tra hành vi đâm một cán bộ công an phường Mũi Né.

Đối tượng người nước ngoài (đeo ba lô) đang tranh cãi sau va chạm giao thông.

Theo thông tin ban đầu, tối 18/3, trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Mũi Né xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy do du khách nước ngoài điều khiển và một ôtô. Sau va chạm, hai bên xảy ra cãi vã lớn tiếng giữa đường.

Nhận tin báo, tổ công tác của Công an phường Mũi Né đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Trong lúc lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, du khách nước ngoài bất ngờ dùng hung khí tấn công Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm trong tổ công tác.

Sau khi gây án, đối tượng lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã truy xét và bắt giữ được đối tượng tại xã Tân Minh, cách nơi xảy ra vụ việc hơn 70km.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của đối tượng.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân