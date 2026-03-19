Nghệ An phấn đầu hoàn thành hơn 2.000 nhà ở xã hội trong năm nay

UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đến nay toàn tỉnh có 39 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 36.000 căn hộ. Trong đó, 32 dự án đã lựa chọn chủ đầu tư với khoảng 28.200 căn, còn lại 7 dự án chưa lựa chọn chủ đầu tư với khoảng 7.800 căn.

Giai đoạn 2021 - 2025, Nghệ An đã hoàn thành 4.223 căn nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp.

Ký túc xá Nhà máy Luxshare-ICT Nghệ An ở Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An

Theo kế hoạch, trong năm 2026, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tập trung triển khai 5 dự án nhà ở xã hội trọng điểm với tổng quy mô 2.177 căn hộ. Đây là các dự án đã đủ điều kiện về thủ tục đầu tư và đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành đúng và vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tích cực hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi công thêm 6 dự án nhà ở xã hội với gần 1.900 căn hộ, cùng 3 dự án nhà lưu trú công nhân với hơn 2.700 căn tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An ngay trong năm 2026.

Một số dự án tiêu biểu đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ gồm: Khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Vinh Lộc; Khu đô thị xã Hưng Lộc; các dự án nhà lưu trú công nhân phục vụ người lao động làm việc trong Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Đây được xác định là những dự án có vai trò quan trọng trong việc ổn định chỗ ở, cải thiện đời sống cho người dân thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thu hút đầu tư trên địa bàn.

Nhu cầu phát triển nhà ở xã hội tại Nghệ An gia tăng mạnh trong những năm gần đây, gắn với tốc độ thu hút đầu tư và mở rộng sản xuất tại các khu công nghiệp.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu siết chặt tiến độ các dự án nhà ở xã hội, coi đây là tiêu chí bắt buộc.

Các cơ quan chức năng được giao lập tiến độ chi tiết từng dự án, ký cam kết với chủ đầu tư, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát theo tháng, quý để kịp thời xử lý các dự án chậm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền cho biết, việc phát triển nhà ở xã hội được xác định không chỉ là nhiệm vụ an sinh mà còn là yếu tố then chốt để giữ chân lao động, phục vụ chiến lược thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp của Nghệ An trong giai đoạn tới.

Tác giả: Hoài Anh

Nguồn tin: doanhnhan.congly.vn