Hủy nổ thành công quả bom hơn 220kg còn nguyên kíp nổ

Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cùng các lực lượng phối hợp vận chuyển quả bom đến khu vực hủy nổ. Ảnh Trọng Kiên.

Ngày 17/9, lực lượng Công binh của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An và dân quân phường Thành Vinh đã hủy nổ thành công quả bom nặng khoảng 226kg còn nguyên kíp nổ, sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, lúc 10h45 ngày 15/9, trong quá trình nâng cấp cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, công nhân phát hiện một vật thể kim loại nghi là bom. Người dân đã kịp thời báo cáo chính quyền địa phương.

Cán bộ công binh lắp đặt thiết bị để hủy nổ quả bom. Ảnh Trọng Kiên

Ban CHQS phường Thành Vinh nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tổ chức canh gác 24/24 giờ và báo cáo lên cấp trên. Kết quả kiểm tra xác định đây là bom phá MK-82 (500LBS) sót lại trong chiến tranh, đường kính 27,4 cm, dài 155cm, sức công phá lớn và nguy hiểm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ, phối hợp với Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An, lực lượng dân quân phường Thành Vinh tổ chức vận chuyển quả bom đến khu vực bãi hủy nổ bom tại khe Trạng, thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An tiến hành tiêu hủy thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Tác giả: Ngọc Quân

Nguồn tin: vtv.vn