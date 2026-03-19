Cụ bà suýt mất 19 chỉ vàng vì cuộc gọi giả danh

Chỉ đến khi lực lượng Công an kịp thời phát hiện, sự việc mới được ngăn chặn trước khi tiền rơi vào tay kẻ xấu.

Theo đó, khoảng 11h ngày 18/3, trong quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn, Công an xã Giai Lạc phát hiện bà M.T.H (70 tuổi, trú tại địa phương) mang 19 chỉ vàng đến một tiệm vàng để giao dịch với nhiều biểu hiện bất thường.

Cụ bà suýt bán 19 chỉ vàng sau khi nhận cuộc gọi giả danh.

Nghi có dấu hiệu bị lừa đảo, lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh và làm rõ: trước đó, bà H. liên tục nhận các cuộc gọi từ những đối tượng tự xưng là “cán bộ Công an”.

Các đối tượng này dựng lên kịch bản bà có liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán ma túy và yêu cầu phải “hợp tác điều tra”.

Để tăng độ tin cậy, chúng tiếp tục hướng dẫn bà liên hệ với một người khác mạo danh cán bộ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an).

Lực lượng Công an can thiệp kịp thời khi cụ bà chuẩn bị bán vàng.



Tại đây, bà H. bị yêu cầu kê khai tài sản, đồng thời chuyển tiền nhằm “chứng minh nguồn gốc hợp pháp”, nếu không sẽ bị xử lý hình sự.

Do lo sợ, cụ bà đã mang toàn bộ 19 chỉ vàng đi bán để làm theo yêu cầu của các đối tượng.

Rất may, hành vi này đã được Công an xã Giai Lạc phát hiện và kịp thời can thiệp, ngăn chặn, giúp bà tránh được thiệt hại lớn về tài sản.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn