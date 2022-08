Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen người dân dũng cảm lao xuống biển cứu người

Nội dung Thư khen nêu rõ: Lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo: Hồi 6h30 ngày 30/7/2022, trong lúc đang tắm biển tại khu vực bãi tắm gần chân trụ cáp treo của khu du lịch Vin Pearl Cửa Hội, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, anh Nguyễn Văn Trung và anh Nguyễn Huy Trung nghe thấy tiếng kêu cứu của nhóm 6 học sinh bị đuối nước, ngay lập tức, hai anh đã lao ra biển cứu được 4 học sinh lên bờ an toàn, 2 cháu còn lại được gia đình cứu lên.

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Trung và anh Nguyễn Huy Trung đã giúp cho gia đình của 4 cháu học sinh tránh khỏi đau thương, mất mát; là tấm gương điển hình cho tinh thần dũng cảm, tương thân, tương ái, góp phần cổ vũ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của anh Nguyễn Văn Trung và anh Nguyễn Huy Trung, chúc các anh dồi dào sức khỏe, tiếp tục làm nhiều việc tốt hơn nữa cho người dân và cộng đồng, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc chủ trì, phối hợp Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Cục Truyền thông CAND, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tuyên truyền, biểu dương, lan tỏa sâu rộng gương người tốt, việc tốt trong nhân dân; có hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng đối với anh Nguyễn Văn Trung và anh Nguyễn Huy Trung…

Tác giả: Hoàng Phong

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân