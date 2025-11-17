Cà tím: Lợi ích nổi bật và những điều cần biết trước khi ăn

Giảm nguy cơ bệnh tim mạch

Cà tím giàu kali, vitamin C, B6 và các chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy, nước ép cà tím có thể làm giảm cholesterol LDL và triglyceride - 2 yếu tố liên quan đến nguy cơ bệnh tim.

Thí nghiệm trên động vật cũng ghi nhận, cà tím (dù ăn sống hay nướng) giúp cải thiện chức năng tim và giảm mức độ tổn thương cơ tim, cho thấy tiềm năng bảo vệ tim mạch của loại rau này.

Chống oxy hóa, hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Sắc tố tím anthocyanin trong cà tím, đặc biệt là nasunin, có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do.

Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy, hoạt chất SRG trong cà tím có thể tiêu diệt tế bào ung thư và giảm nguy cơ tái phát. Bên cạnh đó, tổng quan hơn 200 nghiên cứu dịch tễ học cho thấy việc ăn nhiều rau củ, trong đó có cà tím, giúp giảm nguy cơ ung thư dạ dày, tuyến tụy, trực tràng, bàng quang, vú, buồng trứng và một số cơ quan khác.

Cà tím là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày và được đánh giá cao nhờ chứa nhiều dưỡng chất có lợi

Kiểm soát đường huyết

Cà tím giàu chất xơ không hòa tan, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường và ổn định đường huyết. Các hợp chất polyphenol trong cà cũng được chứng minh có tác dụng giảm chỉ số đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin. Vì vậy, cà tím thường được khuyên dùng trong thực đơn của người mắc bệnh tiểu đường.

Hỗ trợ giảm cân

Với hàm lượng calo thấp và nhiều chất xơ, cà tím giúp tạo cảm giác no lâu, giảm thèm ăn và thúc đẩy tiêu hóa. 100 gam cà tím sống cung cấp khoảng 16% nhu cầu chất xơ hằng ngày của người Việt Nam, phù hợp cho chế độ ăn giảm cân.

Những lưu ý khi ăn cà tím

Không ăn quá nhiều: Cà tím chứa solanine - chất có thể gây kích ứng mạnh hệ thần kinh nếu tiêu thụ với lượng lớn và không bị phá hủy khi nấu ở nhiệt độ thông thường. Khi chế biến, có thể thêm chút giấm để giảm hàm lượng solanine và tuyệt đối không ăn sống.

Ngoài ra, cà tím có chứa một lượng nhỏ nicotine. Người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 100-200 gam mỗi lần và 2-3 lần mỗi tuần.

Không nấu ở nhiệt độ quá cao: Nấu cà tím ở nhiệt độ quá cao có thể làm thất thoát dưỡng chất. Nên chế biến ở mức lửa vừa để giữ lại nhiều vitamin và khoáng chất hơn.

Nên ăn cả vỏ: Vỏ cà tím chứa nhiều vitamin B và C. Người có hệ tiêu hóa khỏe mạnh có thể ăn cả vỏ để hấp thu trọn vẹn dinh dưỡng.

Ai nên hạn chế ăn cà tím?

Người bụng yếu, tiêu hóa kém: Cà tím có tính hàn, dễ gây đau bụng, tiêu chảy.

Người hen suyễn, bệnh thận: Cà tím chứa nhiều oxalat, có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận và ảnh hưởng đến người bị hen.

Người thiếu máu: Anthocyanin trong cà tím có thể cản trở hấp thụ sắt, kẽm và đồng. Người thiếu máu nên ăn lượng vừa phải và hạn chế ăn vỏ.

