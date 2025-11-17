Mỹ phẩm từ Trung Quốc của Mailisa: Xem 'profile' nhà sản xuất, doanh nghiệp nào đứng sau nhập hàng?

Thương hiệu mỹ phẩm của Mailisa được nhập khẩu từ Trung Quốc - Ảnh: Website DN

Ngoài hoạt động kinh doanh liên quan tới thẩm mỹ, một lĩnh vực mang lại sự nổi tiếng cho hệ thống Mailisa là bán mỹ phẩm.

Chuỗi này thường xuyên livestream bán mỹ phẩm, không ít video do bà Phan Thị Mai - chủ hệ thống - trực tiếp quay quảng cáo trên các nền tảng Facebook, TikTok.

Theo đó toàn bộ các sản phẩm từ kem dưỡng, kem trị nám, sữa rửa mặt, kem chống nắng, tẩy tế bào chết, dung dịch vệ sinh đến mặt nạ... đều thuộc thương hiệu Doctor Magic.

Doctor Magic được Mailisa giới thiệu trên website là dòng sản phẩm được hệ thống này nhập khẩu - phân phối chính ngạch không qua bất kỳ trung gian hay đại lý nào và đã có phiếu công bố mỹ phẩm do cơ quan quản lý cấp.

Nhìn chung, sản phẩm đầy đủ tem phụ ghi rõ nơi sản xuất, đơn vị nhập khẩu, nhà phân phối và mã số giấy phép lưu hành mỹ phẩm.

Trong đó, các sản phẩm Doctor Magic được hệ thống Mailisa nhập khẩu và phân phối thông qua Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK SKINCARE.

Theo Phòng đăng ký kinh doanh TP.HCM, MK SKINCARE là doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh (sinh năm 1985) - chồng bà Mai, thành lập năm 2017.

Địa chỉ trụ sở MK SKINCARE ở TP.HCM, ngành nghề chính là bán buôn mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh…

MK SKINCARE có vốn điều lệ lúc mới thành lập 10 tỉ đồng. Nhìn dữ liệu từ hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia, sau 8 năm hoạt động, chưa thấy MK SKINCARE có thay đổi về quy mô vốn.

Hiện ông Hoàng Kim Khánh là chủ sở hữu, tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Trong khi đó, công ty chịu trách nhiệm về sản phẩm Doctor Magic là HongKong Maika Beauty Biotechnology Limited, có trụ sở tại Hong Kong.

Ngoài ra thể hiện trên bao bì sản phẩm, công ty sản xuất là Guangzhou YRM Biotechnology Co., Ltd có trụ sở tại thành phố Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc).

Trên website, Guangzhou YRM Biotechnology Co., Ltd giới thiệu là một doanh nghiệp quy mô lớn quốc tế chuyên nghiệp, kỹ thuật số và tự động hóa tích hợp với hoạch định thị trường, vận hành thương hiệu, phát triển nguyên liệu thô, phát triển công thức, sản xuất sản phẩm, chế biến thương hiệu OEM (sản xuất theo công thức của khách hàng), ODM (sản xuất theo công thức có sẵn của nhà máy)... Cơ sở sản xuất của doanh nghiệp này được quảng bá rộng 40.000m2…

Đáng chú ý, trong một video đăng tải vào năm 2023 trên kênh TikTok có hàng triệu người theo dõi, bà Mai cho biết các sản phẩm mỹ phẩm của hệ thống luôn bán rất chạy, thậm chí "bán cả container".

Bà Mai cũng nói nhiều mỹ phẩm giá cao do chi phí thuê mặt bằng, quảng cáo người nổi tiếng, chiết khấu 50-70% cho đại lý… đều tính vào giá bán. Đồng thời bà này khẳng định để doanh nghiệp phát triển và tồn tại phát triển lâu dài thì phải làm đúng để pháp luật bảo vệ.

