Nghệ An tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư công, ưu tiên dự án trọng điểm và cấp xã

Hơn 533 tỷ đồng được rót về cấp xã sau điều chỉnh kế hoạch đầu tư công tại Nghệ An. (Ảnh minh họa)



Ngày 14/11/2025, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 3664/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch vốn năm 2025.

Trong đợt điều chỉnh lần này, nguồn vốn đầu tư công của các huyện cũ (trước khi tổ chức mô hình chính quyền 2 cấp) được phân bổ lại cho ngân sách cấp tỉnh hoặc cấp xã, nhằm bảo đảm quản lý thống nhất và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Theo quyết định, toàn bộ kế hoạch vốn năm 2025 thuộc 8 huyện cũ gồm: Diễn Châu, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Tương Dương, Tân Kỳ, Nghi Lộc, Đô Lương và Quỳnh Lưu sẽ được đưa về ngân sách cấp tỉnh để tập trung đầu tư cho các dự án quy mô lớn, có tính liên vùng.

Việc điều chuyển này cho phép tỉnh chủ động phân bổ vốn cho các công trình giao thông và hạ tầng thiết yếu. Một số dự án tiêu biểu gồm:

Diễn Châu cũ: điều chỉnh 8,84 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp tuyến đường 205 và xây dựng tuyến ĐH.261 nối Quốc lộ 1 với đường ven biển.

Nam Đàn cũ: chuyển 26,014 tỷ đồng, trong đó 23,5 tỷ đồng dùng để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội vùng.

Nghi Lộc cũ: phân bổ lại 43,619 tỷ đồng cho các dự án quan trọng, bao gồm tuyến đường kết nối với thị xã Cửa Lò cũ.

Nghĩa Đàn cũ: điều chỉnh hơn 6 tỷ đồng cho lập kế hoạch sử dụng đất và đầu tư giao thông liên xã.

Tương Dương cũ: chuyển 4,781 tỷ đồng để đầu tư cho trường học và trụ sở xã vùng sâu.

Tân Kỳ cũ: khoảng 1,27 tỷ đồng phục vụ sửa chữa nhà thiết bị y tế và ủy thác vốn vay cho hộ nghèo và đối tượng chính sách.

Bên cạnh việc điều chuyển nguồn vốn về cấp tỉnh, UBND tỉnh cũng quyết định bổ sung 533,863 tỷ đồng cho ngân sách cấp xã nhằm thực hiện các dự án đã được giao kế hoạch. Số tiền này được cấp phát theo tiến độ thu tiền sử dụng đất và do Sở Tài chính hướng dẫn, theo dõi quá trình giải ngân.

Các chủ đầu tư được yêu cầu tăng tốc triển khai, bảo đảm giải ngân toàn bộ kế hoạch đầu tư công năm 2025 và phần vốn kéo dài từ năm 2024. Báo cáo tiến độ phải gửi về Sở Tài chính trước ngày 03 hằng tháng và định kỳ hằng quý.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, kiên quyết không khởi công dự án nếu chưa được giao kế hoạch vốn. Những dự án đang dở dang hoặc chưa triển khai phải được đánh giá lại, đề xuất điểm dừng kỹ thuật hoặc dừng thực hiện nếu không thật sự cần thiết.

Các đề xuất bố trí vốn cho giai đoạn 2026 – 2030 chỉ được xem xét đối với dự án cấp bách, phù hợp khả năng cân đối ngân sách. Tất cả phương án rà soát phải gửi về Sở Tài chính trước ngày 25/11/2025.

Sở Tài chính giữ vai trò chủ trì trong công tác hướng dẫn, cấp phát và tổng hợp tiến độ giải ngân; trong khi Kho bạc Nhà nước khu vực XI thực hiện thanh toán đúng quy định và báo cáo chi tiết từng dự án.

Với những điều chỉnh quan trọng về cơ chế phân bổ và quản lý vốn, Nghệ An đang thể hiện quyết tâm cao trong việc nâng cao hiệu quả đầu tư công, bảo đảm mỗi nguồn lực được sử dụng đúng mục tiêu, đúng tiến độ.

Việc tập trung vốn cho các dự án trọng điểm, đồng thời bổ sung mạnh mẽ cho ngân sách cấp xã, được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ rệt về hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công cho thời kỳ 2026 – 2030 một cách bền vững, hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn