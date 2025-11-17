Cận cảnh biệt thự đẹp mê ly của Đình Tú - Ngọc Huyền sau đám cưới

Sau đám cưới ngọt ngào vào cuối tháng 10, vợ chồng diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền tiếp tục thông báo tin vui sắp chuyển về sinh sống trong căn biệt thự ba tầng sắp hoàn thiện tại Hà Nội. Ảnh: FB Nguyễn Đình Tú
Thông qua loạt ảnh được chia sẻ, có thể thấy tổ ấm mới của cặp đôi thiết kế đẹp mắt và sang trọng. Ảnh: FB Nguyễn Đình Tú
Không gian sống được xây dựng theo phong cách Địa Trung Hải, kết hợp một số chi tiết tân cổ điển, tạo tổng thể vừa hiện đại, vừa ấm áp. Ảnh: FB Nguyễn Đình Tú
Biệt thự có tông màu trung tính ấm chủ đạo như be, kem và nâu nhạt để tạo không gian sống ấm cúng, gần gũi. Ảnh: FB Nguyễn Đình Tú
Hầu hết nội thất phòng khách và phòng ngủ đều làm từ gỗ tự nhiên. Ảnh: FB Nguyễn Đình Tú
Sàn nhà lát đá trắng, trải thảm vải bố, hướng đến sự sang trọng nhưng vẫn thân thiện. Ảnh: FB Nguyễn Đình Tú
Bàn ăn đặt cạnh khung cửa kính mở ra vườn, lấy ánh sáng tự nhiên suốt cả ngày. Ảnh: FB Nguyễn Đình Tú
Đèn thả trần kiểu khung sắt kết hợp gỗ tạo nét đồng điệu với không gian tổng thể. Ảnh: FB Nguyễn Đình Tú
Khu bếp đơn giản nhưng đầy đủ công năng. Ảnh: FB Nguyễn Đình Tú
Phòng ngủ master mang hơi hướng cổ điển pha chút lãng mạn Pháp. Ảnh: FB Nguyễn Đình Tú
Một góc nhỏ trong phòng ngủ được bố trí bàn trang điểm gỗ mộc. Ảnh: FB Nguyễn Đình Tú Bên ngoài biệt thự có nhiều cây cảnh và hoa. Ảnh: FB Nguyễn Đình Tú
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp xuýt xoa trước cơ ngơi của vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền. Ảnh: FB Nguyễn Đình Tú
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn