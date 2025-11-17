Nghệ An tiếp nhận viện trợ quốc tế hỗ trợ hộ nghèo khắc phục hậu quả thiên tai

Hàng trăm ngôi nhà xã Mỹ Lý (Nghệ An) bị hư hại sau trận mưa lũ hồi tháng 7/2025. Ảnh: TTXVN phát

Đây là khoản viện trợ không hoàn lại nhằm hỗ trợ cho 900 các hộ nghèo, cận nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương chịu thiệt hại nặng sau bão số 3 năm 2025. Dự án được triển khai đến ngày 31/12/2025.

Theo đó, 900 hộ nghèo, cận nghèo thuộc 6 xã: Mỹ Lý, Mường Xén, Nhôn Mai, Hữu Khuông, Tương Dương và Tri Lễ được hỗ trợ tiền mặt không điều kiện với mức 2 triệu đồng/hộ nhằm giúp người dân khắc phục trước mắt các thiệt hại do bão gây ra, bảo đảm tính linh hoạt để hộ dân chủ động chi tiêu theo nhu cầu thiết yếu.

Bên cạnh đó, 900 hộ hưởng lợi sẽ được cấp một thùng chứa nước dung tích 80 lít và một bộ dụng cụ vệ sinh, ưu tiên nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái. Mỗi suất hỗ trợ trị giá 1,323 triệu đồng. Cùng với đó, mỗi hộ còn được cấp 5 lít dầu ăn nhằm bổ sung nhu yếu phẩm cho giai đoạn phục hồi sau thiên tai.

Để dự án triển khai được bảo đảm tính công bằng, minh bạch, không để xảy ra việc lạm dụng người dân bị thiên tai khi hỗ trợ, bảo đảm tính bình đăng, quyền lợi của nhóm yếu thế, chống gian lận.... dự án sẽ tổ chức 2 lớp tập huấn gồm tập huấn triển khai hướng dẫn quy trình lựa chọn hộ hưởng lợi cho Ban Điều hành dự án tại 6 xã và các đối tác địa phương và tập huấn rút kinh nghiệm thực hiện Dự án (Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì).

Tổng kinh phí dự án là hơn 3,739 tỷ đồng, trong đó, hơn 2,251 tỷ đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh trực tiếp quản lý; hơn 1,487 tỷ đồng do Oxfam NOVIB trực tiếp thực hiện một số hoạt động theo thỏa thuận. Dự án không yêu cầu vốn đối ứng của địa phương./.

