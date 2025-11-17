Ông Lê Hồng Vinh được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Ảnh: QUỐC NAM

Chiều 17-11, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Lê Hồng Vinh - Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Phong vì chuyển công tác.

Trước đó, sáng 17-11, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Lê Hồng Vinh sinh năm 1974, tại Đô Lương, Nghệ An. Ông có trình độ chuyên môn là thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học công nghệ. Trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An từ tháng 1-2025, ông Vinh từng qua các chức vụ Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Anh Sơn; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An; Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ