Nghệ An triển khai khám bệnh miễn phí cho hàng nghìn công nhân, người lao động

Thời gian qua, lực lượng Công an Nhân dân luôn đồng hành cùng giai cấp công nhân thông qua các hoạt động: tuyên truyền pháp luật, xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nổi bật như mô hình: “Công nhân vì an ninh Tổ quốc”, “Doanh nghiệp an toàn – Công nhân hạnh phúc”, tổ tự quản an ninh trật tự trong khu công nghiệp; cùng với đó là nhiều chương trình an sinh xã hội như khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ nhà ở, sinh kế, chăm lo công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này thể hiện rõ tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, góp phần tạo dựng môi trường lao động an toàn, văn minh, ổn định; đồng thời lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp và các khu công nghiệp.

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Nguyễn Thế Nam – Trưởng phòng Công tác dân vận, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc – Bộ Công an, nhấn mạnh: Công nhân, người lao động là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp phát triển đất nước, là những “chiến sĩ thầm lặng” trên mặt trận sản xuất. Vì vậy, việc chăm lo sức khỏe, đời sống của công nhân là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, bên cạnh những thời cơ phát triển, còn có nhiều thách thức về an ninh Tổ quốc, an toàn lao động, tranh chấp lao động, an ninh mạng, tệ nạn xã hội… Chính vì vậy, sự tham gia chủ động của mỗi công nhân, người lao động trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chính là góp phần giữ gìn an toàn trong doanh nghiệp, trong khu công nghiệp và tại cộng đồng dân cư. Khi công nhân mạnh khỏe, đoàn kết và có ý thức cảnh giác, thì doanh nghiệp phát triển bền vững, địa phương ổn định, an ninh trật tự được bảo đảm ngay từ cơ sở.

Với vai trò đó, Thượng tá Đinh Thế Nam khẳng định, sự tham gia của mỗi công nhân, người lao động trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có ý nghĩa vô cùng quan trọng . Mỗi người công nhân là một “pháo đài nhỏ”, là một “người gác cửa” cho chính doanh nghiệp nơi mình làm việc và cho cộng đồng dân cư nơi mình sinh sống.

Tại chương trình, người lao động sẽ được hưởng gói khám bệnh miễn phí trị giá 1.900.000 đồng/người, gồm các xét nghiệm tầm soát ung thư máu, sàng lọc Thalassemia, siêu âm, khám nội tổng quát…, giúp công nhân lao động phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật, từ đó có biện pháp chăm sóc và điều trị kịp thời.

Chương trình khám bệnh miễn phí góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần và nhận thức pháp luật của công nhân; tạo động lực để công nhân, người lao động yên tâm lao động sản xuất và tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chương trình khám bệnh miễn phí cho các đoàn viên, công nhân tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An sẽ diễn ra trong 05 ngày (từ 17 – 21/11/2025). Được biết, Nghệ An là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai kế hoạch khám bệnh miễn phí cho 15.000 công nhân, người lao động tại 07 tỉnh, thành phố, hoàn thành trong Quý I năm 2026.

