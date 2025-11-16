Cận cảnh tuyến quốc lộ có hàng loạt điểm sạt lở nghiêm trọng

Nhiều điểm bị sạt lở ăn sâu vào tim đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. "Con đường bị sạt lở nhiều điểm khiến người dân nơi đây luôn nơm nớp lo sợ, đặc biệt là những thời điểm mưa lớn kéo dài. Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ nhu cầu dân sinh tăng cao hơn. Thời điểm này những xe lớn chở hàng không thể đi qua được, buộc phải chia nhỏ ra vận chuyển nhiều lần nên chi phí cũng đội lên nhiều. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm lên phương án để khắc phục những điểm sạt lở trên để đảm bảo cho người và phương tiện qua lại", chị Sầm Thị Nghệ, trú tại xã Hùng Chân cho biết.