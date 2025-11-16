Cận cảnh tuyến quốc lộ có hàng loạt điểm sạt lở nghiêm trọng

Ngày 16/11, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Xuân Hoà - Chủ tịch UBND xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An cho biết, sau cơn bão số 10, trên tuyến Quốc lộ 48D đi qua xã Hùng Chân có đến 16 điểm bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều đoạn bị sụt lụt, sạt xuống suối phía dưới tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Được biết, Quốc lộ 48D là tuyến giao thông huyết mạch nối từ huyện Quỳ Hợp cũ tới trung tâm xã Mường Quàng và các xã vùng sâu như Tri Lễ, Quế Phong… Từ bão số 10 con đường này bị sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống người dân và sự phát triển kinh tế của địa phương.
Nhiều điểm bị sạt lở ăn sâu vào tim đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. "Con đường bị sạt lở nhiều điểm khiến người dân nơi đây luôn nơm nớp lo sợ, đặc biệt là những thời điểm mưa lớn kéo dài. Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ nhu cầu dân sinh tăng cao hơn. Thời điểm này những xe lớn chở hàng không thể đi qua được, buộc phải chia nhỏ ra vận chuyển nhiều lần nên chi phí cũng đội lên nhiều. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm lên phương án để khắc phục những điểm sạt lở trên để đảm bảo cho người và phương tiện qua lại", chị Sầm Thị Nghệ, trú tại xã Hùng Chân cho biết.
Theo người dân nơi đây, bão số 5 và số 10 gây ra nhiều đợt mưa lớn khiến nền đất ở núi và đường yếu nên dễ gây sụt lún.
Theo ghi nhận, đầu mố cầu Sốp Lịch, km139+596 trên Quốc lộ 48D cũng sụt lún mất một mảng lớn. Chính quyền địa phương phải dăng dây và đặt biển cảnh báo nguy hiểm cho người dân khi qua lại cây cầu này.
Nhiều vị trí taluy dương, âm trên quốc bị trượt, đất đá đổ xuống mặt đường, có nơi lấp 1 nửa làn đường xe chạy nguy cơ mất an toàn cao.
Đặc biệt vào thời tiết mưa to, đất đá tràn xuống khiến đường trơn, nhiều phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn.
Sau các cơn bão, chính quyền xã đã huy động lực lượng khắc phục, đồng thời theo dõi diễn biến để có biện pháp ứng phó kịp thời.
UBND xã Hùng Chân đã phối hợp đơn vị quản lý đường bộ đã cử lực lượng túc trực, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và tổ chức thu dọn đất đá. Tuy nhiên, nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra thì nguy cơ sạt trượt tái diễn vẫn rất cao gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Các cơ quan chức năng khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác, theo dõi sát các thông tin cảnh báo và tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn khi lưu thông qua tuyến đường này.
"Đường sạt lở sau bão số 10 ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt, ảnh hưởng đến việc vận chuyển nguyên liệu phục vụ nhu cầu dân sinh. Chính quyền địa phương cũng đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông", ông Nguyễn Xuân Hoà cho biết thêm.
Tác giả: Hà Hằng - Hà Đan
Nguồn tin: nguoiduatin.vn