Bộ Công an: Lãnh đạo đội CSGT ở Đồng Nai “bảo kê” cho phương tiện vi phạm

Chiều ngày 24/12, bộ Công an tổ chức buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an năm 2019, đồng thời triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020, do Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng bộ Công an chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, liên quan đến vụ CSGT tố lãnh đạo bảo kê xe quá tải ở Đồng Nai, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Chánh Thanh tra bộ Công an cho biết, ngay sau khi báo chí phản ánh, đơn vị đã vào cuộc xác minh thông tin.

“Sau khi bộ Công an nhận được thông tin báo chí phản ánh, lãnh đạo Bộ rất khẩn trương, giao cho Thanh tra Bộ tiến hành thẩm tra, xác minh. Đến thời điểm hiện tại việc xác minh đã cơ bản xong.

Trong đó, có 3 nội dung chính: đối với phản ánh về một số cán bộ CSGT can thiệp bảo kê xe quá tải thì kết quả kiểm tra đã xác minh, trong đó, có Trung tá Phạm Hải Cảng, Đội trưởng đội CSGT số 2 Công an Đồng Nai đã gọi điện thoại, can thiệp xử lý 10 phương tiện vi phạm.

Thứ 2 là cán bộ Phan Cẩm Tú, Phó đội trưởng Đội CSGT số 1 cũng gọi điện đề nghị can thiệp, không xử lý 6 phương tiện vi phạm. Số phương tiện can thiệp của 2 cán bộ là 16 trường hợp và chính Thanh tra Bộ đã xác định rõ việc can thiệp là đúng”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu khẳng định.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Chánh Thanh tra bộ Công an

Về phản ánh của báo chí về việc cán bộ, chiến sĩ bị trù dập, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu cho biết, qua kiểm tra xác định, trong năm 2019, Phòng CSGT Công an Đồng Nai đã điều động 72 lượt cán bộ chiến sỹ, trong đó, có 33 trường hợp định kỳ chuyển đổi theo quy định và chuyển đổi 39 cán bộ, chiến sỹ.

“Việc chuyển đổi theo quy định là bình thường, trong đó, có cán bộ Võ Quốc Khánh được điều động từ Đội CSGT số 2 sang Đội CSGT số 1 đều làm công tác tuần tra nên không có căn cứ xác định trù dập trong thời gian này. Về việc quyết toán, chi trả khoản tiền bồi dưỡng, chế độ cho cán bộ, chiến sỹ CSGT số 2 Công an tỉnh Đồng Nai không đúng quy định và sẽ tiếp tục làm rõ”, Phó Chánh Thanh tra cho biết thêm.

Về phản ánh quyết đoán chi chặn những khoản tiền bồi dưỡng của cán bộ chiến sĩ của Đội CSGT số 2 không đúng quy định có dấu hiệu ăn chặn, theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu thông tin, ở đây, có hai loại tiền nhất là tiền chế độ cán bộ chiến sĩ, tổng số tiền 1,4 tỷ đồng khi nhận về, các đồng chí này không phát cho cá nhân mà để lại sử dụng chung trong đơn vị như tiền điện, nước ăn, hiếu hỉ… Bên cạnh đó, có số tiền bồi dưỡng tham gia kiểm dịch được 63 triệu đồng nhưng cũng không phát theo quy định mà giữ lại sử dụng chung trong đơn vị.

Về việc này, hiện nay, theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu, Thanh tra Bộ đã có văn bản báo cáo lãnh đạo bộ Công an đề nghị để Thanh tra Bộ xác minh cụ thể hơn thì sẽ thông tin tiếp.

Như thông tin báo chí đã phản ánh, liên quan vụ việc một số cán bộ CSGT Đồng Nai tố cáo cấp trên can thiệp vào quy trình xử lý vi phạm, bảo kê xe quá tải, bên cạnh đó có sự ăn chặn tiền phụ cấp, hiện bộ phận thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai đã mời khoảng 20 CSGT lên để thu thập thông tin. Bộ trưởng bộ Công an đã chỉ đạo giao Thanh tra bộ Công an và một số đơn vị chức năng của bộ kiểm tra làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Hường - Thủy Tiên

Nguồn tin: Báo Người đưa tin