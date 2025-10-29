Thương lắm miền Trung ơi!

Ở miền Trung, hai thành phố trực thuộc Trung ương là Huế và Đà Nẵng đang hứng chịu trận mưa lũ lớn, gây nhiều thiệt hại nặng nề. Tại Huế, mưa lũ đặc biệt lớn, tương đương trận lũ lịch sử năm 1999 từng gây tổn thất nặng cho tỉnh Thừa Thiên Huế lúc bấy giờ.

Những ngày qua, ở vùng núi cao, người dân ám ảnh, nơm nớp lo sợ sạt lở núi vùi lấp, còn tại vùng rốn lũ là cảnh người chới với cầu cứu khi bị mắc kẹt giữa vùng ngập sâu. Và trong thời khắc hiểm nguy ấy, hình ảnh Bộ đội, Công an, dân quân cùng nhiều người dân địa phương dầm mình trong mưa lũ suốt đêm cứu người càng thấy ấm lòng tình nghĩa đồng bào.

Thành phố Huế đang gánh chịu đợt lũ lớn nhất trong vòng 26 năm trở lại đây, kể từ sau cơn lũ lịch sử năm 1999. Riêng đỉnh lũ trên sông Bồ cao hơn đỉnh lũ năm 1999. Nước lũ về trong đêm.

Bệnh viện Trung ương Huế ngập lụt, di chuyển bệnh nhân đến nơi cao tránh lũ

Hầu hết các nơi trong nội đô thành phố Huế ngập chìm trong biển nước bạc. Tầng 1 của Bệnh viện Trung ương Huế bị ngập sâu.

Suốt đêm qua, bác sĩ, nhân viên, hộ lý kể cả người nhà bệnh nhân phải bì bõm lội nước để di chuyển bệnh nhân, giường bệnh, trang thiết bị y tế từ tầng 1 chuyển lên tầng trên.

Người dân đã có được cảnh báo từ trước nhưng ít ai ngờ rằng, lũ về quá nhanh, cấp tập và dữ dội như vậy. Nhiều nơi, bà con không kịp trở tay, đành bỏ của chạy lấy người.

Bà Mai Lệ Hằng, ở phường Thuận Hóa, thành phố Huế rất bất ngờ khi nước lũ lên quá nhanh: "Mặc dù có nghe dự báo có lũ rồi, bà con cũng chuẩn bị nhưng không ngờ nước lên quá nhanh và quá lớn. Buổi sáng thấy nước nhỏ nhưng từ đầu giờ chiều thấy nước lên quá nhanh và lớn. Lâu lắm rồi mới có trận lũ lớn, từ năm 1999 đến giờ mới có đợt lụt lớn như vậy".

Mưa to, đồng bằng ngập lụt, miền núi sạt lở đất. Quốc lộ 40B, con đường độc đạo nối huyện Bắc Trà My lên các xã vùng cao huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam trước đây, nay là thành phố Đà Nẵng bị sạt lở nhiều điểm.

Đất từ trên núi liên tục sụt chảy xuống gây tắc đường, người và phương tiện không thể qua lại. Trung tâm y tế khu vực Nam Trà My chuyển 2 ca bệnh nặng lên tuyến trên để điều trị nhưng tắc đường, xe cứu thương không đi được.

Sạt lở đất vùi lấp nhà dân tại xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng

Hình ảnh đó gợi nhớ đợt sạt lở đất xảy ra tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (cũ) vùi lấp cả nóc Ông Đề làm 24 người thiệt mạng và mất tích vào tháng 10 năm 2020. Đợt mưa lần này, ông trời cũng không tha cho Trà Leng.

Tối 27/10, nghe lãnh đạo xã này báo tin phải khẩn cấp di dời trụ sở làm việc UBND xã vì nguy cơ sạt lở. Cả đêm qua, dù mệt rã do cả ngày giúp dân sơ tán, cán bộ, công chức của xã ăn vội bữa cơm tối rồi lo di chuyển máy móc, thiết bị, tài liệu ra khỏi trụ sở UBND xã đến nơi khác trú tránh.

Vội vàng trả lời qua điện thoại, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã miền núi Trà Leng nói giọng gấp gáp, âu lo, "mưa lớn quá, các tuyến đường bị sạt lở. Đường vào xã Trà Leng (cũ) bị tắc, cô lập, mất điện nên không liên lạc được. Hiện nay, do trời tiếp tục mưa, khu vực xã Trà Leng (cũ) đang bị mất điện và mất sóng, 2 tuyến đường giao thông huyết mạch đang bị sạt lở và bị cô lập. Sáng nay, xã thành lập tổ công tác đi bộ, băng rừng vào trong đó để nắm bắt tình hình".

Những ngày qua, trên các trang báo, mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh người dân khiêng chiếc quan tài băng qua dòng nước suối chảy xiết giữa cơn mưa rừng xối xả.

Đoàn người mặc áo mưa, chung tay khiêng chiếc quan tài, dò dẫm từng bước để băng qua dòng nước suối đang chảy xiết, cố gắng giữ thăng bằng để quan tài không bị nghiêng.

Clip này thu hút rất đông người xem, ai cũng xót xa, nhói lòng. "Thương lắm miền Trung ơi!", đó là nội dung bình luận được cộng đồng mạng xã hội bày tỏ nhiều nhất khi xem cảnh này.

Hình ảnh đó là cảnh đám tang của người dân thôn 5, xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (cũ). Theo phong tục của đồng bào nơi đây, khi có người qua đời họ phải đưa chôn cất không để quá 3 ngày.

Một nạn nhân lái xe múc bị vùi lấp do sạt lở núi khi đang khắc phục sạt lở tại xã miền núi Trà Đốc, TP Đà Nẵng

Hay ngày 28/10, mạng xã hội lại lan truyền hình ảnh về một đám tang trong mưa lũ tại phường Kim Long, thành phố Huế. Gia đình phải đưa quan tài người thân lên xe tải để chuyển đến nơi cao hơn giữa dòng lũ vây quanh.

Đó là quan tài của chồng bà N.T.N (63 tuổi, ngụ tại phường Kim Long, thành phố Huế). Nước lũ dâng cao, không thể di chuyển, gia đình phải nhờ bà con hàng xóm khiêng quan tài người thân lên xe tải, chờ lũ rút mới đưa đi chôn cất.

Tại vùng rốn lũ Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, lực lượng dân quân, Công an xã, Cảnh sát đặc nhiệm của Bộ Công an và bà con dân cư các tổ 1, 2, 3 thôn Tuý Loan Đông 1, xã Hòa Vang đã ngâm mình trong nước lũ di chuyển quan tài đưa cụ bà Lâm Thị Đối (93 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng. Chứng kiến đám tang của cụ bà Đối trong nước lũ ngập tứ bề, ai cũng xúc động.

Đám tang của một người dân ở Hòa Vang, TP Đà Nẵng di chuyển trong nước lũ

Hết thông tin cứu người trong lũ dữ, cứu người bị vùi lấp do sạt lở đất, lại nghe tin 8 người trong 1 gia đình ngạt khí nguy kịch đưa đi bệnh viện cấp cứu tại thành phố Đà Nẵng.

Bộ đội, dân quân, người dân phải dùng thuyền di chuyển các nạn nhân vượt dòng nước lũ đưa đến bệnh viện, cầu mong tai qua nạn khỏi.

Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng 4 người trong gia đình này đều không qua khỏi. Mấy ngày qua, khu vực này ngập lụt nặng, cơ quan chức năng phải cắt điện, gia đình dùng máy phát điện cả đêm rồi đóng kín cửa ngủ dẫn đến ngạt khí.

Bộ đội, công an hỗ trợ sơ tán dân tránh lũ

Ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng nghẹn ngào khi cho biết các nạn nhân đều là người cao tuổi và trẻ nhỏ: "Chúng tôi đang thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình của các nạn nhân còn đang cấp cứu. Đối với các nạn nhân đã tử vong, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ gia đình lo hậu sự".

Đợt mưa lũ những ngày qua tại thành phố Huế đã làm 1 người chết và 1 người mất tích. Nạn nhân mất tích là bé gái 5 tuổi, ở thôn Châu Chữ, phường Thủy Xuân bị rớt xuống nước. Hơn 35.000 ngôi nhà tại thành phố Huế bị ngập sâu, nhiều nhà ngập hơn 2 mét.

Tại Đà Nẵng, mưa lũ làm 5 người thiệt mạng và mất tích, chưa kể 4 người trong gia đình bị ngạt khí thiệt mạng. Nạn nhân là bé trai ở xã Trà Tập không may trượt chân vào cống thoát nước chết đuối.

Một phụ nữ ở phường Quảng Phú đi xe máy bị mất tay lái, lao xe xuống vực bị thiệt mạng. Một người đàn ông tại xã Núi Thành đi đánh lưới bị mất tích trên sông. Tại xã Sông Kôn, 1 người đàn ông bị lũ cuốn khi đi làm rẫy về.

Một người đánh lưới tại xã Điện Bàn Bắc bị lật ghe mất tích. Người dân phát hiện thi thể trẻ em khoảng 1 đến 3 tháng tuổi trôi dạt vào bờ biển thôn Tân An, xã Thăng An.

Các lực lượng tổ chức sơ tán hơn 4.200 hộ với hơn 11.400 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập sâu, nguy cơ sạt lở.

Bộ đội, Công an di chuyển bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế lên tầng cao tránh lũ

Điều ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng lo lắng hiện nay là tình trạng sạt lở đất ở miền núi: "Hiện nay sạt lở thì bây giờ có hàng trăm điểm trên địa bàn và bất ngờ lắm. Hiện tại kiểm tra chỗ nào có nguy cơ sạt lở thì cho di dời bà con. Các điểm nguy cơ sạt lở cao đã được khảo sát, xác lập từ trước và có phương án. Trước mắt, tập trung sơ tán dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm và các vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt phải di dời".

Đêm nay, lại một đêm người dân vùng lũ, vùng sạt lở đất ở thành phố Huế và Đà Nẵng không ngủ. Bà con vẫn còn đi sơ tán chưa thể trở về nhà do lũ còn ngập sâu. Người dân miền núi khó ngủ yên giấc khi tai họa sạt lở núi, nguy cơ vùi lấp bản làng vẫn treo lơ lửng trên đầu tại các xã vùng miền núi cao thành phố Đà Nẵng.

Tác giả: Đình Thiệu

Nguồn tin: Báo VOV