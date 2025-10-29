Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thăm người dân vùng ngập lụt Đà Nẵng

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà hỏi thăm, động viên người dân Đà Nẵng - Ảnh: Công thông tin TP Đà Nẵng

Tại phường Điện Bàn Đông, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã cùng đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó mưa lụt. Đồng thời thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ khó khăn, động viên người dân cố gắng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Phó thủ tướng yêu cầu địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, tổ chức ứng trực, ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Sáng cùng ngày, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục sạt lở, ngập lụt và ách tắc giao thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Hiện nhiều nơi tại Đà Nẵng ngập rất sâu. Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cảnh báo lũ khẩn cấp, đặc biệt lớn trên sông Vu Gia - Thu Bồn. Dự báo đêm nay lũ có thể vượt mốc lịch sử.

Trong đêm nay lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và xuất hiện đỉnh lũ, một số nơi vượt cả các đỉnh lũ lịch sử.

Cụ thể, dự báo đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa khả năng đạt 10,6 - 10,80m, trên báo động 3 là 1,60 - 1,80m, mức xấp xỉ lũ lịch sử (năm 2009 10,77m); sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt 5,45 - 5,5m, trên báo động 3 là 1,45 - 1,5m, mức xấp xỉ lũ lịch sử (năm 1964 là 5,48m).

Dự báo tại Hội An đạt 3,5m, trên báo động 3 là 1,5m - ở mức cao hơn lũ lịch sử 0,1m (năm 1964 là 3,40m).

Sông Hàn đạt 3,6-3,7m, trên báo động 3 là 1,1-1,2m; trên sông Tam Kỳ dao động mức báo động 2 - báo động 3.

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Hùng Sơn Chiều 29-10, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai với khu vực sạt lở tại khu dân cư thôn Arooi, xã Hùng Sơn. Cụ thể mức độ sạt lở tại khu dân cư thôn Arooi, xã Hùng Sơn đang ở mức báo động, có nguy cơ sạt lở cao, đe dọa an toàn đến 2 hộ dân, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 13 hộ đang sinh sống xung quanh, 1 điểm sinh hoạt cộng đồng (nhà Gươl) và tuyến đường quốc phòng gây khó khăn đi lại. Do diễn biến sạt lở tại mặt bằng khu dân cư thôn Arooi, có nguy cơ lan rộng lớn tại mặt bằng thôn và ảnh hưởng nghiêm trọng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân, lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp xử lý tạm thời để ngăn chặn sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và công trình hạ tầng thiết yếu.

Tác giả: Trường Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ