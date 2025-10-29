Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền Trung

Sáng 29/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn với các bộ, ngành bàn giải pháp nhanh chóng khắc phục hậu quả của trận mưa lũ lịch sử ở các tỉnh miền Trung. Cuộc họp được truyền trực tuyến tới các tỉnh Quảng Trị và Quảng Ngãi, thành phố Huế và Đà Nẵng.

Thủ tướng cho rằng, đây là một đợt mưa lũ đặc biệt lớn khu vực miền Trung, nhiều nơi có lượng mưa lớn kỷ lục, chưa từng có. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống, ứng phó với mưa lũ từ sớm, từ xa, kịp thời, hiệu quả, bám sát các diễn biến tình hình.

Thủ tướng đã có 3 công điện chỉ đạo, giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chủ trì họp với các bộ ngành, địa phương và đang trực tiếp đi kiểm tra, đốc thúc, chỉ đạo ứng phó với mưa lũ tại miền Trung. Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời, Thủ tướng biểu dương nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và người dân các địa phương trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão đồng thời yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương thống kê, tổng hợp và cập nhật về tình hình thiệt hại sơ bộ, báo cáo ngay Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu

"Yêu cầu cấp ủy, chính quyền thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân, nhất là hộ gia đình có người chết, mất tích, người neo đơn khó khăn; thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất cho nhân dân; nhanh chóng, khẩn trương hỗ trợ lo hậu sự cho người không may bị thiệt mạng; cứu chữa người bị thương. Tiếp tục tổ chức di dời, sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống; phải làm kiên quyết; bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, bằng mọi biện pháp phải tiếp tế cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt, sạt lở; nơi nào khó khăn thì lực lượng quân đội triển khai trực thăng cứu trợ; Bộ Công an cũng chỉ đạo các lực lượng công an triển khai ngay công tác cứu trợ.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các tập đoàn như EVN, VNPT, Viettel... khắc phục sớm nhất để khôi phục cấp điện, sóng viễn thông để bảo đảm người dân nắm được thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác. Tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động ngay sau khi lũ rút, nhất là trường học; không để người dân thiếu ăn thiếu mặc, bị đói rét.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ vệ sinh đường xá, xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất ngay sau lũ. Thống kê, đánh giá thiệt hại chính xác sau mưa lũ để báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định.

Các đại biểu dự phiên họp

"Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, lực lượng Quân khu 5 điều động các phương tiện như xuồng, ca nô để ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Bộ Tài chính xử lý đối với hàng hóa dự trữ quốc gia của Nhà nước; Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế xử lý các vấn đề liên quan hóa chất, thuốc men, giống... Bộ Tài chính hoàn thành ngay việc cấp cho Huế 150 tỷ đồng, Quảng Ngãi và Quảng Trị 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ với thủ tục rút gọn. Các địa phương phải nắm rõ tình hình dự trữ vật tư, lương thực... để có hướng hỗ trợ", Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục bám hiện trường, chỉ đạo tại chỗ theo thẩm quyền. Văn phòng Chính phủ từ nay đến trước 16h ngày 29/10, phải tập hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các cơ quan thông tấn báo chí phải bám sát, thông tin đầy đủ, nhất là bám sát hiện trường để nắm bắt tình hình, phản ánh kịp thời công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải triển khai ngay các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nắm chắc tình hình để có giải pháp chính xác, kịp thời.

