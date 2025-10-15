UBND tỉnh họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh

Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 130 xã, phường trong toàn tỉnh

Phát biểu đặt vấn đề tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai (đúng, đủ, sạch, sống) có ý nghĩa rất lớn về công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với công tác quản lý nhà nước, việc hoàn thiện CSDL giúp cho việc tra cứu thông tin về tình hình sử dụng đất dễ dàng, tránh sự trùng lặp, sai sót, thất thoát và gian lận. Cùng với đó, giúp cho việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động về đất đai, công tác quy hoạch, thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng nhanh, chính xác, đồng bộ. Nhà đầu tư tiếp cận đất đai thuận tiện hơn. Việc hoàn thiện CSDL đất đai tăng tính minh bạch, hiệu quả kinh tế, hạn chế tiêu cực, tham nhũng, tranh chấp, đầu cơ.

Mặt khác, dựa vào CSDL đất đai đã có, việc phân tích, dự báo nhu cầu sử dụng đất, lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như của tỉnh... sẽ được thực hiện một cách hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương cần phải thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời nêu rõ kiến nghị đề xuất để các ngành, UBND tỉnh có chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ nhằm đảm bảo tiến độ làm sạch CSDL đất đai theo kế hoạch đề ra.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao đổi về việc giải quyết tranh chấp đất đai tại các xã, phường

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Tiến Dũng trao đổi về việc bố trí kinh phí thực hiện

Thực hiện Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT ngày 31/8/2025 của Bộ Công an - Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai thực hiện Chiến dịch xây dựng, hoàn thiện CSDL quốc gia về đất đai, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Tổ công tác của Ban Chỉ đạo và ban hành Kế hoạch số 762/KH-UBND ngày 16/9/2025 về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. UBND tỉnh cũng đã ban hành Văn bản chỉ đạo UBND cấp xã về tập trung thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

130/130 xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo, tổ công tác, ban hành kế hoạch triển khai trên địa bàn. Đối với các thửa đất đã được xây dựng CSDL đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành xây dựng mã định danh thửa đất, đang lập bảng tham chiếu đơn vị hành chính, bảng tham chiếu quy đổi tờ bản đồ về đơn vị hành chính 2 cấp.

Sở cũng đã thực hiện đối soát 2.003.884 dữ liệu chủ sử dụng đất với Trung tâm dữ liệu quốc gia về đất đai, trong đó có 1.527.629 dữ liệu chủ sử dụng thửa đất đã được xác thực thông tin thống nhất với CSDL quốc gia dân cư, đang được sử dụng, đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống”.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã thực hiện đối soát lại dữ liệu dân cư theo chính quyền 2 cấp với Công an tỉnh Nghệ An với tổng số 3.337.270 dữ liệu về chủ sử dụng đất/chủ sở hữu nhà ở cần đối khớp thông tin.

Hiện nay đối với các thửa chưa được xây dựng CSDL nhưng đã có hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được lưu trữ tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đang được Sở giao cho các đơn vị sự nghiệp xây dựng CSDL, trước mắt sẽ ưu tiên tập trung sao quét Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và CCCD/CMND, nhập thông tin về chủ sử dụng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Số còn lại sẽ do UBND cấp xã thực hiện.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết công tác đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin được quán triệt thực hiện chặt chẽ đến các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và chính quyền cấp xã. Việc Văn phòng đăng ký đất đai bàn giao danh sách các thửa đã xây dựng CSDL được thực hiện trực tiếp, không gửi qua nền tảng xã hội, đồng thời giao UBND xã chịu trách nhiệm bảo mật thông tin. Việc đảm bảo bí mật thông tin đến người dân cũng được chỉ đạo lồng ghép trong các nội dung tuyên truyền của cấp xã.

Theo phản ánh của các địa phương, thời gian triển khai thực hiện chiến dịch đúng vào mùa mưa bão nên các nội dung công việc bàn giao hồ sơ cho các xã, phường và công tác triển khai tại cấp xã gặp rất nhiều khó khăn. Việc xuất dữ liệu chủ sử dụng đất trên Hệ thống quản lý đất đai VBDLIS chưa có lựa chọn xuất theo thời gian thực nên khó khăn trong việc xác thực đối chiếu với CSDL quốc gia về dân cư theo đợt. Hiện nay hệ thống phần mềm CSDL của tỉnh và của Trung ương chưa hoàn thiện nên khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ về đồng bộ dữ liệu các cấp...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận

Phát biểu kết luận cuộc họp, nhắc lại ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hoàn thiện CSDL đất đai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các ngành, các địa phương phải khẩn trương tập trung triển khai bảo tiến độ bởi Chiến dịch làm giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh đã đi hơn nửa thời gian (chiến dịch triển khai thực hiện từ ngày 01/9/2025-30/11/2025).

Đánh giá cao nỗ lực của các Sở, ngành và địa phương trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị cần phải rút kinh nghiệm trong việc phân việc, giao trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp xã; khắc phục một số thiếu sót, phương pháp làm và phải bám sát tinh thần chỉ đạo và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các phường, xã tiếp tục tập trung cao độ, mở chiến dịch thi đua để thu thập thông tin; xây dựng chi tiết lộ trình, thời gian, phân công rõ người, địa bàn thực hiện; phấn đấu đến ngày 15/11 là hoàn thành để “làm giàu, làm sống, làm sạch” CSDL về đất đai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường thống nhất, tham mưu văn bản phân công các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các tổ công tác; tổng hợp các vướng mắc, khó khăn từ cơ sở để UBND tỉnh có hướng chỉ đạo xử lý; vào 16h hàng ngày phải tổng hợp báo cáo để gửi Ban Chỉ đạo. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc hoàn thành xây dựng, chỉnh lý CSDL đất đai trên địa bàn tỉnh. Trong suốt quá trình thực hiện Chiến dịch, các cơ quan, đơn vị phải tự bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình thu thập, xây dựng, hoàn thiện, vận hành, kết nối, chia sẻ CSDL đất đai. Các cơ quan truyền thông phải đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân hiểu, phối hợp thực hiện Chiến dịch một cách có hiệu quả.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn