Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra tại trường Tiểu học Khai Sơn và trao đổi với lãnh đạo xã Yên Xuân về công tác khắc phục, sửa chữa trường học để đảm bảo việc học tập của học sinh trên địa bàn

Tại xã Yên Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình khắc phục tại Trường Tiểu học Khai Sơn - một trong 16 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương khẩn trương rà soát, sửa chữa, bảo đảm an toàn cơ sở vật chất, không để việc học tập của học sinh bị gián đoạn.

Theo báo cáo, bão số 10 kèm mưa lũ đã làm 425 ngôi nhà bị tốc mái, 8 thôn bị cô lập; nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông và sản xuất nông nghiệp bị tàn phá, tổng thiệt hại ước tính 135 tỷ đồng.

Đoàn công tác tiếp tục kiểm tra tuyến đường dân sinh Động Trại - Khe Trúc (xã Anh Sơn), đoạn sạt lở kéo dài 700m ven sông Lam. Trong bão số 10, xã Anh Sơn phải di dời khẩn cấp 500 hộ dân, trên 800 ngôi nhà bị ngập, 13 thôn bản bị chia cắt, tổng thiệt hại khoảng 305 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao quà, động viên những hộ dân bị thiệt hại nặng do cơn bão số 10 gây ra

Tại thôn Tam Sơn 4, xã Nhân Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên bà con. Bão số 10 cùng hoàn lưu mưa lũ đã khiến 1.800 hộ dân với 8.000 nhân khẩu thuộc 18/26 thôn, xóm bị cô lập; gần 470 hộ phải di dời khẩn cấp, trên 1.300 ngôi nhà bị ngập. Ngay sau khi nước rút, chính quyền và Nhân dân đã khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, nạo vét bùn đất. Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tinh thần chủ động của địa phương, đồng thời mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Làm việc với lãnh đạo các xã Yên Xuân, Anh Sơn, Nhân Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực ứng phó, khắc phục của chính quyền địa phương. Ông nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần triển khai ngay: Khẩn trương sửa chữa, hỗ trợ nhà dân bị hư hỏng, không để hộ mất nhà thiếu lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm. Huy động lực lượng “4 tại chỗ” khắc phục hệ thống giao thông, điện, viễn thông, trường học, trạm y tế. Ưu tiên sửa chữa trường học và cơ sở y tế để bảo đảm học sinh sớm trở lại trường, duy trì hoạt động khám chữa bệnh. Kiểm tra, huy động giáo viên, phụ huynh và học sinh tham gia dọn dẹp vệ sinh tại những điểm trường còn an toàn, tránh gián đoạn học tập. Quan tâm công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Đoàn công tác trao số tiền 02 tỷ đồng cho xã Anh Sơn để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả bão lụt

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Trong hoạn nạn, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của Nhân dân càng được phát huy. Các địa phương cần lan tỏa phong trào chung tay dọn dẹp môi trường, giúp nhau khắc phục hậu quả, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.”

Trong chuyến công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã trao 15 suất quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng, đồng thời hỗ trợ mỗi xã 2 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh để giúp địa phương có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả bão số 10.

