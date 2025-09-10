UBND tỉnh Nghệ An sớm khảo sát khu vực có nguy cơ sạt lở ở xã Tân Kỳ

Ngày 5/9, Báo Đại Biểu Nhân dân đã có bài : "Nghệ An: Người dân Tân Kỳ thấp thỏm lo âu vì nguy cơ sạt lở", phản ánh về việc nhiều hộ dân tại khối 1 xã Tân Kỳ (Nghệ An) phải đối mặt với nguy cơ sạt lở đất do quả đồi nằm đằng sau. Bên cạnh đó, tại đây có tuyến đường điện trung thế chạy qua có nguy cơ bị đổ. Sự việc này khiến nhiều hộ dân phải đóng cửa để đi “lánh nạn”.

Nhiều hộ dân ở xã Tân Kỳ phải đi “lánh nạn” vì nguy cơ sạt lở đất.



Nơi đây, hàng chục hộ dân cư trú dọc theo quốc lộ 15, đằng sau nhà là một quả đồi đã sạt lở nghiêm trọng sau thời gian mưa bão vừa qua. Trong số đó, hiện có 6 hộ dân bị đe dọa cận kề, một số phải đóng cửa để “lánh nạn” vì nguy cơ mất an toàn rất cao.

Trước đó, UBND xã Tân Kỳ đã có văn bản báo cáo sự việc này lên UBND tỉnh Nghệ An.

Văn bản nêu rõ: Tổng số hộ bị ảnh hưởng do sạt lở đất là 9 hộ gia đình, khoảng 30 nhân khẩu. Chiều dài đoạn sạt lở khoảng 200m, chiều cao từ 8–10m. Ngoài nhà ở của các hộ dân là Quốc lộ 15A; ngay sát mép trên của đoạn sạt lở có 2 vị trí cột điện 35kV thuộc đường điện Tân Kỳ.

Nguy cơ mất an toàn với 15 hộ dân tại xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Nguy cơ sạt lở nghiêm trọng xuống nhà dân bất cứ lúc nào tại xã Tân Kỳ, Nghệ An.

Khu vực này đã từng sạt lở từ năm 2022, gây thiệt hại lớn cho hộ ông Phan Đức Quang, làm gãy cột điện 35kV, gây mất điện trên diện rộng. Trong đợt mưa bão số 5 và số 6 vừa qua tiếp tục bị sạt lở, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trước đó, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, từ 28/9 đến 3/10/2022 xảy ra sạt lở đất tại Km270+900 Quốc lộ 15A, Khối 1, Thị trấn Tân Kỳ (nay là xã Tân Kỳ), làm gãy đổ cột điện số 208, nghiêng cột 209, gây mất điện diện rộng, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của 56 hộ dân tại Khối 1.

Cột điện trung thế ở khu vực này có nguy cơ bị đổ nếu không kịp thời can thiệp.

Nhiều ta luy, bờ rào, mái tôn phía sau của người dân bị sập đổ.

Thời gian gần đây, người dân ở đây khóa cửa đi lánh nạn.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, UBND xã Tân Kỳ đã kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An xem xét, hỗ trợ kinh phí để xử lý khẩn cấp điểm sạt lở đất tại Km270+900, Quốc lộ 15A, Khối 1, xã Tân Kỳ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ Hoàng Đình Sơn cho biết, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp thu và nắm được tình hình. Dự kiến vào ngày 11/9/2025, tỉnh Nghệ An sẽ thành lập đoàn thanh tra để về khảo sát thực địa cụ thể. Bên cạnh đó, điện lực Nghệ An cũng có chỉ đạo chi nhánh khu vực để di dời cột điện khu vực này.

Tác giả: Nguyễn Tú - Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn