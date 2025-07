Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả bão Wipha

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó lũ lụt tại xã Con Cuông, sáng 23/7. (Ảnh: Trọng Kiên)



Ngày 23/7, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đến địa bàn các xã miền núi phía tây để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ do ảnh hưởng của bão Wipha. Cùng đoàn công tác có Giám đốc Sở Xây dựng ông Phạm Hồng Quang và Đại tá Định Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Nước lũ dâng cao ở các bản làng dọc suối Khe Kiền, xã Lưu Kiền, Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Nhung

Đến kiểm tra hiện trường tại khu vực eo Vực Bồng (xã Con Cuông), ông Lê Hồng Vinh nghe báo cáo của các lực lượng chức năng địa phương về tình hình mưa lũ, nguy cơ sạt lở và diễn biến tại các hồ, đập thủy lợi trên địa bàn.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân tuyệt đối không đánh bắt cá, trục vớt gỗ hay qua lại dọc sông nhằm phòng tránh tai nạn đáng tiếc.

Đồng thời bố trí nhân lực, phương tiện, đặc biệt là tàu, ca nô để hỗ trợ di dời, tuyệt đối đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân.

Nước sông cả dâng cao làm ngập quốc lộ 7 đoạn qua eo Bồng, xã Con Cuông, Nghệ An. Ảnh: CTV

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng lưu ý các lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hồ, đập; kịp thời phát hiện và xử lý những sự cố tiềm ẩn, vận hành bảo đảm an toàn công trình.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến kiểm tra cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Bản Mồng - dự án thủy lợi, thủy điện trọng điểm của khu vực, được xây dựng trên sông Hiếu.

Chính quyền địa phương hỗ trợ sơ tán người dân cùng tài sản quan trọng đến nơi an toàn.





Hồ Bản Mồng có diện tích lòng hồ khoảng 25km², chủ yếu thuộc các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn (cũ) của Nghệ An và một phần huyện Như Xuân (cũ) của Thanh Hóa. Công trình đầu mối đặt tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp (cũ), nay là xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An.

Những ngôi nhà dân dọc sông bị nước lũ dâng cao gây hư hỏng nặng, cuốn trôi hết tài sản. Ảnh: CTV





Ngày 22/7, do mưa lớn nên mực nước thượng lưu hồ đạt 71,1m, cao hơn ngưỡng tràn bê tông (63,6m). Hiện hồ chưa tích nước nên đang tiêu tự do qua các cửa. Công trình vẫn vận hành bình thường, đảm bảo an toàn. Để bảo đảm an toàn cho người dân, nắm bắt khu vực thượng nguồn hồ chứa nước Bản Mồng, chính quyền kịp thời di dời gần 90 hộ dân tại xã Châu Bình đến nơi an toàn.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, hoàn lưu bão Wipha đã gây mưa rất lớn tại vùng núi phía Tây của tỉnh Nghệ An với lượng mưa phổ biến từ 120 - 200mm, nhiều nơi trên 300mm (trong 24 giờ qua). Mưa lớn đã và sẽ tiếp tục xảy ra trên thượng nguồn sông Cả thuộc lãnh thổ Lào.

Bản làng ở vùng cao Nghệ An tan hoang khi nước lũ dần rút. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu địa phương cảnh báo người dân không đánh bắt cá, trục vớt gỗ trên sông. Ảnh: CTV

Một góc bản làng tại xã Mỹ Lý, Nghệ An ngập bùn đất sau khi nước lũ rút. Ảnh: CTV

Người dân ở xã Mường Xén, Nghệ An trở về nhà vệ sinh, dọn dẹp khi nước lũ bắt đầu rút. Ảnh: CTV

Cập nhật báo cáo từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, ảnh hưởng của bão Wipha trên địa bàn khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích, 4 người bị thương. Thiệt hại về nhà ở: 417 nhà; nhà bị ngập nước 3.237 nhà. Về giáo dục hiện có 1 điểm trường bị tốc mái, và nhiều trường học bị ngập trong nước. Về nông nghiệp, hơn 4.000ha diện tích lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Về giao thông có 3 cầu bị lũ cuốn trôi, nhiều đoạn đường giao thông bị sạt lở, ngập nước, chia cắt cục bộ…

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn