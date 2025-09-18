UBND tỉnh cho ý kiến vào dự thảo Đề án “Tổ chức lực lượng, bảo đảm hoạt động cho Dân quân thường trực và Xây dựng, cải tạo trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường”

Quang cảnh buổi làm việc

Thượng tá Đậu Hồng Thắm – Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo nội dung dự thảo Đề án

Khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện trước đây cơ bản chuyển về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã với biên chế 03 công chức và phải đảm nhiệm thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn rộng, địa hình đồi núi phức tạp. Do đó để đảm bảo có lực lượng thường xuyên hỗ trợ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ hoặc mất thời cơ thì việc thành lập lực lượng dân quân thường trực là thực sự cần thiết.

Bên cạnh việc tổ chức lực lượng dân quân thường trực thì xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã cùng là một yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm nơi làm việc, học tập, công tác, ăn, ở tập trung, sinh hoạt cho cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự; lực lượng dân quân thường trực; dân quân cơ động khi triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất xảy ra trên địa bàn và quản lý vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ, cơ sở vật chất.

Mục tiêu chung của Đề án là tổ chức xây dựng 130 tiểu đội dân quân thường trực cấp xã; xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa 130 trụ sở làm việc độc lập cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, bảo đảm quy mô, diện tích đáp ứng yêu cầu, công năng sử dụng theo quy định nhằm triển khai thực hiện xử trí tốt các tình huống xảy ra trên địa bàn bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đoàn Văn Đại đề nghị rà soát lại các cơ sở dôi dư để đề xuất phương án phù hợp trong việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa

Phó Giám đốc Sở Tài chính Phan Văn Hoan trao đổi về việc sử dụng nguồn ngân sách để thực hiện Đề án

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn phát biểu góp ý vào nội dung dự thảo Đề án

Cho ý kiến vào nội dung dự thảo Đề án, các đại biểu cơ bản đồng tình với việc tổ chức lực lượng dân quân thường trực và xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã. Đồng thời tập trung cho ý kiến vào việc xây dựng, cải tạo, sửa chữa trụ sở của Ban Chỉ huy Quân sự xã/phường. Theo một số đại biểu, hiện xã mới chưa xây dựng quy hoạch sử dụng đất do đó cần phải rà soát, lựa chọn vị trí phù hợp để xây dựng mới. Cùng với đó, các địa phương rà soát các trụ sở của các cơ quan dôi dư sau sáp nhập, có văn bản xác nhận của địa phương để làm căn cứ để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo tránh tình trạng lãng phí. Tổng hợp nhu cầu xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa và kinh phí đi kèm; lộ trình thực hiện...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đánh giá cao sự chủ động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong phối hợp với các ngành và địa phương để xây dựng Đề án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất với sự cần thiết, nội dung chính của Đề án và thời gian thực hiện Đề án trong giai đoạn 2026-2030. Song song với việc hoàn thiện Đề án, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát bộ máy của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã để củng cố về số lượng và chất lượng nhất là quan tâm đến bộ máy của Ban Chỉ huy Quân sự các xã ở vùng đặc thù, biên giới. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý quá trình xây dựng mới, các xã, phường phải thống nhất với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Xây dựng về địa điểm xây dựng phù hợp, thuận tiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết UBND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh phê chuẩn Đề án tại Kỳ họp thường kỳ cuối năm 2025.

Đối với các kinh phí chi cho hoạt động dân quân thường trực, UBND tỉnh cơ bản thống nhất, trong quá trình hoàn thiện Đề án, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Tài chính để rà soát lại chế độ chính sách dành cho lực lượng này.

Đối với nội dung đề xuất xây mới trụ sở, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã rà soát kỹ trụ sở dôi dư trên địa bàn, trong đó có trụ sở Công an xã cũ, phải xem quỹ đất có đáp ứng được nhu cầu không, lựa chọn vị trí; đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã cam kết trên địa bàn không còn trụ sở dôi dư để sử dụng nhằm hạn chế tối đa việc xây dựng mới. Phấn đấu trong 3 năm (2026-2028) hoàn thành việc xây dựng mới 45 trụ sở đề ra trong Đề án, riêng trong năm 2026 phải hoàn thiện việc xây dựng mới trụ sở cho Ban Chỉ huy Quân sự cho 21 xã vùng biên giới và có sự phân kỳ hợp lý.

Đối với việc cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình có thể sử dụng làm trụ sở của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, cần rà soát lại lần nữa về diện tích, vị trí, dự kiến kinh phí thực hiện hoàn thành trong năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cũng lưu ý một số nội dung trong việc sử dụng nguồn kinh phí, tỷ lệ % hỗ trợ thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã theo từng khu vực.

Sở Tài chính song song với việc phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu xây dựng Đề án, cần phải dự toán được ngân sách trong năm 2026 để đảm bảo nguồn lực phân bổ thực hiện ngay khi Đề án được thông qua.

*/Cũng trong chiều nay, Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ khu vực Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – Vạn An năm 2025 triển khai nhiệm vụ diễn tập phòng thủ khu vực.

Đại tá Đinh Bạt Văn – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao đổi về phương án diễn tập khu vực phòng thủ

Lãnh đạo các xã tham dự cuộc họp

Việc Bộ Tư lệnh Quân khu 4 lựa chọn Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 – Vạn An diễn tập điểm để rút kinh nghiệm trong toàn quân khu vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của lực lượng vũ trang địa phương. Tuy nhiên, thời gian triển khai gấp, đây là nội dung diễn tập mới, chưa có tài liệu hướng dẫn, đòi hỏi các cơ quan vừa làm công tác chuẩn bị, vừa nghiên cứu, đồng thời bám sát cơ quan cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo. Để cuộc diễn tập theo đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ đã giao nhiệm vụ và lưu ý một số nội dung đối với Ban Chỉ đạo diễn tập năm 2025 cùng các Sở, ngành và các đơn vị diễn tập.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn