Cận cảnh biệt thự tối giản của 'sao nam quốc dân' khiến chị em mê mẩn

Bạch Kính Đình (sinh năm 1993) là một trong những sao nam quốc dân được yêu thích tại Trung Quốc và Châu Á. Nam diễn viên gây thương nhớ với hình ảnh một nam thần trẻ trung, điềm đạm và mang năng lượng chữa lành. Ảnh: VieON