Cận cảnh biệt thự tối giản của 'sao nam quốc dân' khiến chị em mê mẩn

Bạch Kính Đình (sinh năm 1993) là một trong những sao nam quốc dân được yêu thích tại Trung Quốc và Châu Á. Nam diễn viên gây thương nhớ với hình ảnh một nam thần trẻ trung, điềm đạm và mang năng lượng chữa lành. Ảnh: VieON
Mỹ nam 32 tuổi đang sống trong căn biệt thự tinh giản nhưng sang trọng đến mức cộng đồng mạng phải thốt lên: không một chi tiết nào thừa. Ảnh: Toutiao
Phần nền của ngôi nhà được lát gạch men kết hợp với tông tường trắng ấm phủ lớp microcement mịn. Ảnh: Toutiao
Nội thất sử dụng gam màu trắng cho nội thất, hòa cùng ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Toutiao
Phòng khách - phòng ăn - bếp thiết kế mở, không một bức vách, không một tấm bình phong. Ảnh: Toutiao
Tất cả kết nối thành tổng thể rộng thoáng, mềm mượt về thị giác. Ảnh: Toutiao
Tủ bếp chữ I giấu toàn bộ thiết bị, chỉ để lộ một mặt bàn sạch trơn. Ảnh: Toutiao
Kế đó là bàn ăn đá màu trắng ngà, kết hợp hai ghế tựa dáng thanh mảnh. Ảnh: Toutiao
Phòng làm việc của Bạch Kính Đình phá cách hoàn toàn: không dùng tủ sách, mà thay bằng các hốc tường để bày từng cuốn sách và món đồ nghệ thuật. Ảnh: Toutiao
Phòng ngủ ấn tượng với chiếc giường dạng bục đặt liền mặt sàn. Ảnh: Toutiao
Phòng tắm tối giản với bồn rửa màu xanh nhạt. Ảnh: Toutiao
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn