Mách bạn mẹo chăm sóc da nhanh, gọn và đẹp khi du lịch

(Ảnh: Getty images)

Mỗi chuyến đi, dù là kỳ nghỉ thư giãn hay chuyến công tác bận rộn, đều có thể mang đến không ít thách thức cho làn da.

Thay đổi khí hậu, môi trường ô nhiễm, lịch sinh hoạt đảo lộn hay việc di chuyển liên tục khiến da dễ bị mất nước, xỉn màu và nhạy cảm hơn.

Chính vì thế, chuẩn bị một kế hoạch chăm sóc da hợp lý là điều giúp bạn duy trì vẻ ngoài tươi tắn, tự tin trong suốt hành trình.

Làn da bị ảnh hưởng như thế nào khi đi du lịch?

Khi di chuyển bằng máy bay, bạn sẽ phải tiếp xúc với môi trường không khí cực kỳ khô, khiến da mất nước chỉ sau vài giờ. Điều này dễ dẫn đến tình trạng bong tróc, nứt nẻ hoặc căng rát.

Ở điểm đến mới, sự chuyển đổi khí hậu đột ngột - từ nóng sang lạnh hoặc từ ẩm sang khô, buộc da phải thích nghi nhanh, dẫn đến cháy nắng, đổ dầu nhiều hơn hoặc khô sần rõ rệt.

Bên cạnh đó, môi trường thành phố đông đúc hoặc các khu vực ô nhiễm khiến da phải tiếp xúc liên tục với bụi mịn và tạp chất. Những yếu tố này có thể gây tắc nghẽn lỗ chân lông, hình thành mụn và khiến làn da kém sáng. Thêm vào đó, việc thay đổi múi giờ, ăn uống thiếu điều độ và ngủ không đủ giấc cũng khiến da nhanh chóng mệt mỏi và giảm sức đề kháng.

Mẹo chăm sóc da khi đi du lịch

Dưới đây là những gợi ý đơn giản nhưng hiệu quả để duy trì làn da khỏe mạnh trong suốt chuyến đi:

Tạm ngừng sử dụng treatment mạnh

Trước chuyến đi khoảng 2-3 ngày, bạn nên tạm dừng các sản phẩm treatment như retinol, AHA/BHA hoặc vitamin C nồng độ cao. Những hoạt chất này dễ khiến da nhạy cảm hơn, đặc biệt khi tiếp xúc với nắng, gió hoặc môi trường ô nhiễm.

Thay vào đó, hãy chuyển sang chu trình chăm sóc nhẹ nhàng gồm làm sạch-dưỡng ẩm-chống nắng. Đồng thời, tăng cường uống nước và bổ sung thực phẩm giàu nước để da được dưỡng từ bên trong.

(Ảnh: Getty images)

Đem theo các sản phẩm chăm sóc da cơ bản

Một bộ skincare tối giản sẽ giúp da ổn định khi bạn liên tục thay đổi môi trường. Tối thiểu, hãy chuẩn bị sữa rửa mặt dịu nhẹ, kem dưỡng ẩm, kem chống nắng SPF phù hợp, một loại tinh chất cấp nước hoặc phục hồi.

Việc mang theo sản phẩm quen thuộc giúp bạn tránh rủi ro kích ứng từ đồ dùng lạ và duy trì được thói quen chăm sóc da vốn có. Bạn có thể đựng sản phẩm vào các chai chiết mini để tiết kiệm diện tích hành lý.

Dùng kem chống nắng nghiêm ngặt

Dù là khám phá biển, đi lại trong thành phố hay chỉ ở ngoài trời vài giờ, ánh nắng luôn là tác nhân gây hại lớn nhất đối với làn da. Tia UV có thể dẫn đến sạm nám, đốm nâu, tăng tốc độ lão hóa và thậm chí gây hư tổn sâu trong cấu trúc da.

Hãy thoa kem chống nắng 15-20 phút trước khi ra ngoài và thoa lại sau mỗi hai giờ, đặc biệt khi bơi hoặc đổ mồ hôi. Vào những ngày nắng gắt hoặc khi trekking, bạn nên kết hợp thêm mũ rộng vành, kính râm hoặc áo chống nắng để bảo vệ tốt hơn.

Hạn chế dùng mỹ phẩm có sẵn tại khách sạn

Các sản phẩm như sữa rửa mặt hay kem dưỡng của khách sạn thường có công thức chung, không phù hợp với từng loại da cụ thể. Với những người có làn da nhạy cảm hoặc dễ kích ứng, việc sử dụng sản phẩm lạ có thể khiến da đỏ rát hoặc nổi mụn.

Tốt nhất, hãy sử dụng bộ skincare riêng đã quen thuộc với bạn. Việc chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân không chỉ giúp da ổn định mà còn mang đến sự yên tâm suốt chuyến đi.

Chăm sóc da mắt và môi

Vùng da mắt và môi thường là nơi phản ánh rõ nhất sự mệt mỏi khi bạn di chuyển nhiều hoặc thiếu ngủ. Da quanh mắt dễ khô, nhăn, còn môi lại dễ nứt nẻ do gió và thời tiết.

Bạn nên mang theo kem dưỡng mắt chứa thành phần cấp ẩm hoặc làm sáng, son dưỡng môi có SPF để bảo vệ khỏi tia UV, tẩy tế bào chết môi nhẹ nhàng giúp sản phẩm dưỡng thấm tốt.

Việc chăm chút hai vùng da nhỏ này sẽ giúp tổng thể khuôn mặt luôn rạng rỡ.

(Ảnh: Getty images)

Ngủ đủ giấc và ăn uống điều độ

Một hành trình thú vị đôi khi khiến bạn quên mất việc nghỉ ngơi. Nhưng giấc ngủ lại quyết định đến khả năng tái tạo và hồi phục của làn da. Thiếu ngủ dễ gây quầng thâm, sạm màu, da xỉn và mệt mỏi.

Hãy duy trì 7-8 tiếng ngủ mỗi đêm nếu có thể. Nếu di chuyển quá nhiều, một giấc ngủ ngắn giữa ngày cũng giúp cơ thể thư giãn và giảm hormone cortisol - yếu tố khiến da dễ nổi mụn và viêm.

Về chế độ ăn, hãy ưu tiên rau xanh, trái cây, hạt dinh dưỡng và protein lành mạnh. Nạp đủ vitamin và khoáng chất sẽ giúp da giữ độ ẩm và hạn chế tình trạng mệt mỏi do thay đổi khí hậu.

Những lưu ý quan trọng khi chăm sóc da khi đi du lịch

- Uống đủ nước: Một nghiên cứu năm 2015 chỉ ra rằng uống tối thiểu 2 lít nước mỗi ngày giúp cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi của da.

- Giảm căng thẳng: Stress khiến cơ thể tăng tiết cortisol, dẫn đến nổi mụn và da xỉn màu. Hãy thư giãn bằng cách đi bộ nhẹ, nghe nhạc hoặc thiền ngắn khi mệt.

- Ngủ trưa hợp lý: Một giấc ngủ 15-20 phút giúp da phục hồi nhanh, hỗ trợ tái tạo và giữ độ ẩm tốt hơn./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn