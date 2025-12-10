Chìm tàu cá trên biển, cứu được 7 người, còn 1 người mất tích

Lực lượng cảnh sát biển tổ chức tìm kiếm ngư dân tàu cá NA-98687 mất tích - Ảnh: H.A.

Sáng 10-12, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, cho biết đơn vị này đang nỗ lực triển khai cứu hộ cứu nạn tìm kiếm ngư dân của tàu cá NA-98687-TS bị chìm trên vùng biển Hà Tĩnh.

Theo thông tin ban đầu từ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (Bộ đội Biên phòng Nghệ An), vào khoảng 13h30 ngày 9-12, người nhà tàu cá NA-98687-TS do ông Hồ Sỹ Hùng (34 tuổi, ngụ tại phường Tân Mai, Nghệ An) làm thuyền trưởng trình báo tàu bị chìm khi đang đánh bắt hải sản ở vùng biển cách cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) khoảng 50 hải lý về phía Đông Đông Bắc.

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 8 ngư dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều động tàu Cảnh sát biển 3005 (Hải đội 102) đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên khu vực biển Vũng Áng nhanh chóng tiếp cận hiện trường; đồng thời phối hợp Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và các tàu cá đang hoạt động gần khu vực để tham gia tìm kiếm.

Tại hiện trường, do sóng gió to và tầm nhìn hạn chế nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn kiên trì bám biển, tìm kiếm tại khu vực nghi có thuyền viên trôi dạt.

Đến khoảng 16h45 cùng ngày, tàu cá mang số hiệu NA-93986 do ông Nguyễn Thái Sơn làm thuyền trưởng đánh bắt hải sản gần khu vực gặp nạn đã phối hợp tìm kiếm và cứu được 7 ngư dân lên tàu, còn 1 ngư dân đang mất tích.

Hiện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng địa phương để tìm kiếm ngư dân mất tích.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ