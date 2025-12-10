Nghệ An lên 2 phương án xây dựng, cải tạo trụ sở cấp xã mới

Tại phiên họp chuyên đề tháng 12, UBND tỉnh Nghệ An đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công dự án; dự thảo quy định về cải tạo, chỉnh trang đối với các khu vực đô thị; dự thảo liên quan tới đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh...

Trụ sở UBND phường Lê Mao, thành phố Vinh cũ (Nghệ An) sáng 10/12. (Ảnh: Hải Chi).

Đặc biệt tại phiên họp này đề cập tới việc xử lý trụ sở dôi dư gắn với bố trí đầu tư, nâng cấp trụ sở đáp ứng yêu cầu làm việc của cơ sở. Theo đó, hầu hết các xã đều mong muốn được xây dựng mới…

Về vấn đề này, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì phiên họp cho hay, qua thực tế cho thấy, nhiều nơi cán bộ phải làm việc trong không gian chật hẹp gây khó khăn cho hoạt động chuyên môn và phục vụ người dân…

Theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, tỉnh sẽ xây dựng 2 đề án. Thứ nhất là sửa chữa, chỉnh trang lại các trụ sở xuống cấp; đề án còn lại là xây mới hoặc bổ sung thêm trong khuôn viên đã có sẵn. Bên cạnh đó cần phải nghiên cứu để xây dựng nhà ở công vụ cho công chức ở xa đến làm việc.

Khuôn viên trung tâm phục vụ hành chính công phường Vinh Lộc (Nghệ An) sáng 9/12. (Ảnh: Hải Chi).

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính làm trưởng đoàn phối hợp với các Sở, ngành liên quan khảo sát tại các xã miền núi, để xác định những xã nào cần chỉnh trang, cần xây dựng lại trụ sở, báo cáo UBND tỉnh để lập dự án.

Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Nghệ An từ 412 đơn vị cấp xã xuống còn 130 xã, gồm 119 xã và 11 phường.

Theo dữ liệu sáp nhập tỉnh, thành Việt Nam 2025, Nghệ An có diện tích 16.487 km² (xếp thứ 4); dân số tỉnh này hơn 3.8 triệu người (xếp thứ 13); GRDP năm 2024: 216.943.727 triệu đồng (xếp thứ 20); thu ngân sách 2024 hơn 25.4 nghìn tỷ đồng (xếp thứ 17); thu nhập bình quân 55,4 triệu đồng/năm (xếp thứ 19).

Nghệ An là một tỉnh ven biển gần cực bắc vùng Bắc Trung Bộ, miền Trung của Việt Nam và trước đây là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước. Trung tâm hành chính của tỉnh là phường Trường Vinh, trước đây là trung tâm của thành phố Vinh.

Tác giả: Bá Thăng- CTV Hải Chi

Nguồn tin: Báo VOV